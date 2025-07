Interceptan en Cuartel V a un hombre con un vehículo robado vinculado a múltiples robos

GACETILLA OFICIAL –



El pasado 26 de junio, un hombre fue detenido en la intersección de Ruta 24 y Río de la Plata, en la localidad de Cuartel V, tras una investigación encabezada por el Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 4ª de Moreno.



La intervención fue posible gracias a las imágenes registradas por el Centro de Operaciones Municipal (COM), que permitieron identificar tanto los hechos delictivos como el recorrido posterior del sospechoso. El material fílmico fue determinante para articular con la Policía y avanzar en la detención.

El imputado de 27 años y con domicilio en José C. Paz, fue interceptado mientras conducía un Citroën C3 blanco. Las cámaras del COM, junto a los testimonios de las víctimas, confirmaron que se trataba del mismo auto utilizado en dos hechos delictivos ocurridos los días 24 y 25 de junio.



El operativo fue supervisado por personal jerárquico de la EPDS Moreno y de la Superintendencia de la Región AMBA Oeste II.



La UFI Nº 8 de Moreno, a cargo del Dr. Mauro Esposito, convalidó lo actuado y dispuso el secuestro de vehículo. El hombre quedó imputado por encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y robo.

Con el aporte determinante del COM, el Gobierno local refuerza su compromiso con la seguridad de las y los vecinos, articulando tecnología, prevención y acción coordinada con las fuerzas policiales en el territorio.