Interna declarada, Cristina apuntó a Kicillof y Quintela muestra los dientes

Aspecto central y económico: la interna para saber quien se queda con la conducción del Partido Justicialista a nivel nacional tendrá un costo de 500 millones de pesos y en la cuenta bancaria dicen que solo hay 15 millones. Los /as apoderados solicitaron al ex Ministerio del Interior unas 6 mil urnas y respondieron que hay un poquito más de 3 mil.



Pasaron menos de 24 horas del Día de Lealtad y las diferencias cobraron fuerza y dimensión. En SMATA Cristina Fernández de Kirchner disparó munición pesada: «No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, para llegar a una sentencia: «Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”.



Estuvo acompañada por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y los senadores Eduardo “Wado” de Pedro y Mariano Recalde. Los intendentes /as Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Gastón Granados (Ezeiza) y Mariel Fernández (Moreno). Entre los sindicalistas presentes estuvieron Vanesa Siley (Sitraju), Pablo Flores (AEFIP), Daniel Ricci (FEDUM – Docentes universitarios), Cholo Rubén García, Eduardo Doval y Hernán Doval (Municipales), Carlos Minucci (APSEE – Energía), Carlos Ortega (SECASFPI), Norberto Di Próspero (APL), Héctor Etin Ponce (ATILRA), Juan Speroni (SAONSINRA – Obreros Navales), Andrés Lobato (UOM), Beto Fantini o Carlos Molinari (Carne) y José “Vasco” Minaberrigaray (SETIA, textiles); Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense), Víctor Santa María (SUTERH), Sonia Alesso (CTERA), Sergio Palazzo (Bancarios), Fabián Cattanzaro (Vialidad), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Daniel Catalano (ATE Capital), Carina Maloberti (ATE Senasa Capital), Cristian Vander (Telefónicos) y Nicolás Morrone (SUMRA – Motoqueros).



Horas después el gobernador de La Rioja, aliado de Kicillof, salió a bancar la parada: “Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto. Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei. Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el Peronismo. Dejar atrás esta forma de construir política es lo que me impulsa en mi vocación de conducir el partido”, concluyó Quintela en su comunicado.



Todo esto pasa y Axel mantiene su GRAN SILENCIO.