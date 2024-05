El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de entrega de kits educativos para reforzar las herramientas pedagógicas de los 12 Centros Socioeducativos y Comunitarios (CSC) de Moreno. Fue junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y la intendenta Mariel Fernández.

En un discurso encendido, recargado de críticas a las políticas de Javier Milei, el mandatario bonaerense no dejó nada librado al azar: «Le pido a Milei que no se acuerde solo de las prepagas, que cuide el bolsillo de todo el pueblo porque para eso lo votaron. Lo que dijo que es mentira, verso, que tiene efectos calamitosos, lo estamos viendo en toda la economía argentina, es que el mercado solucionaba la vida de los /as bonaerenses. Estamos distribuyendo bibliotecas y libros, que tiene que ver con la identidad bonaerense para todas las escuelas, también un kit para la educación sexual e integral. Es ley en Argentina, no es adoctrinamiento ni bajada de línea, es educación, Javier Milei la ley en Argentina hay que cumplirla, Javier Milei la Constitución hay que cumplirla, abajo el DNU 70, abajo la Ley Bases, a cuidar a la gente, a cuidar a nuestro pueblo. Nos quieren fundir, nos quieren desfinanciar, seguimos trabajando en favor de los intereses de la Provincia», concluyó Kicillof.