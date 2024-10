Juan 2025, arrancó la campaña y el Evita juega en todos lados

Líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), referente social, hombre que camina por las calles de los barrios populares y habla con el Papa Francisco. Juan Grabois madura sus pensamientos y abre la ventana electoral porque, lo dice el precandidato, quien está en la política, en las mesas de organización, no puede no hablar de las elecciones 2025. Acto en Tigre, acompañado por el Intendente Zamora y cuadros del Movimiento Evita.



«A los compañeros Intendentes /as, al gobernador de la Provincia de Buenos Aires y a la compañera ex Presidenta, les decimos que cuenten con nosotros para construir unidad, con un programa y un sentido de propósito, pero si esto va hacia una canibalización interna alguna idea se nos va a ocurrir pero eso no seremos parte», definición partidaria de Grabois que expone su vocación política de forma clara: «Tenemos que organizar la bronca, con claridad sobre para qué queremos recuperar el gobierno y con otro elemento que no se discute tanto porque en todas las mesas de discusión política lo que básicamente se está pensando es en las elecciones del año que viene y en las listas del año que viene».



Resulta distintivo o disruptivo el concepto de Juan Grabois para armar las listas 2025, tres tercios que garantizan representación de ¿clases sociales?: «Hay que pensar en la resistencia al gobierno y en las elecciones del año que viene, entonces cuando se habla de representación política o de la famosa lapicera, en general lo que se discute es qué compañeros /as van a ejercer la representación de nuestro pueblo, de nuestros votantes, pero creo que se discute mal, se discute por agrupación, si son los compañeros de Grabois, de Zamora, de Cristina o de Axel, y eso está mal pensado. Nosotros tenemos pensado otra propuesta, con independencia de que agrupación milite cada compañero, y es una idea que pensó el General y es POR SECTOR SOCIAL, es decir, UN TERCIO PARA LA CLASE TRABAJADORA, UN TERCIO PARA LA JUVENTUD Y UN TERCIO PARA LA MILITANCIA PARTIDARIA, pero lo menos tiene que haber un TERCIO de trabajadores humildes, sin tierra, sin techo y sin trabajo. La representación se tiene que parecer un poco más a nuestro pueblo».



Convencido, decidido y con ejemplos, porque antes de su figura promocionó candidatas /os que siguen viviendo en barrios populares, Grabois manifiesta: «El año que viene para poder llenar las legislaturas, los concejos deliberantes y el Congreso de juventud, de sectores populares y de dirigentes consecuentes con las banderas del movimiento nacional, quien les habla va a encabezar una lista de diputados nacionales».



Los símbolos de la política partidaria pueden ser perlas que brillan hacia adentro. Grabois realiza su acto de presentación electoral legislativa en Tigre, donde un Intendente de apellido Zamora lo bancó en la interna presidencial con Massa (2023) y luego el Alcalde venció a Malena.



Por supuesto que la dinámica no es para sonsos /as, razón que explica la presencia de dirigentes del Movimiento Evita, sin referencia de quienes estuvieron allí en Tigre.



La semana pasada quedó inaugurado el Centro de Reciclado del MTE donde la Intendenta expresó: «Queremos que el trabajo de las y los cartoneros sea dignificado y sea reconocido, por eso celebramos el nuevo espacio, compartimos su lucha y trabajamos con ellos desde el inicio de nuestra gestión. Felicidades al referente cartonero de Moreno del MTE, Andrés López, Jackie Flores, Fer Miño, y a todas las y los compañeros carreros y recicladores. Gracias por su generosidad en compartir el espacio con el Centro Comunitario La Unión».

La gran noticia no mereció gacetilla oficial aún tratándose de un espacio que potencia la política pública de Gestión Integral de residuos.





El Evita pone fichas en todas las canastas que ofrecen juego. Hace un mes atrás, justo en el lanzamiento de Charlas Patrióticas en el marco de la Campaña Nacional VolverAPerón, que significa Ricardo Quintela candidato a Presidente del PJ nacional (con apoyo de Axel Kicillof), estuvieron presentes figuras del marielismo.

Noelia Saavedra, diputada provincial, junto a ella Tomás Larrea, el nuevo hombre fuerte de Moreno Sur, y el concejal Lucas Franco, soldado acompañante leal.



Pero el operativo clamor que inicia Mayra Mendoza y Wado de Pedro instalando a Cristina Fernández de Kirchner como Presidenta del PJ, merece un posteo de Mariel que desde México escribe: «Hay cosas que no se discuten, sos la conductora natural de este movimiento, y si andas con ganas? Acá estamos para sostener y acompañar con todo el amor y cuidado que te mereces! Es tiempo de Mujeres compañera @cristinafkirchner , al fin una mujer en la presidencia del Partido Justicialista!

Kicillof prepara el acto del 17 de octubre y dos días después quedará confirmado si el PJ llega a la unidad o hay disputa por conducirlo. Un hombre del peronismo morenense histórico como Alberto «Chico» Fraiz (agrupación Hugo del Carril) afirma que hay viejos militantes peronistas que se quieren desafiliar del PJ local que preside justamente la primer mujer en la historia: Mariel Fernández.

La cara opuesta de la moneda es el trabajo de afiliación para que CFK sea la PresidenTA, y allí está el Instituto que hace PATRIA porque Nada Sin Cristina… todo es con ELLA.