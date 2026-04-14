Karina Ramírez no llegó a la cima, el modelo educativo de Mariel pierde una partida de poder



Con la asuncion del jefe regional Gustavo Copes en la Dirección de Inspección General de la Provincia de Buenos Aires, quedó vacante el cargo de Inspector Jefe Regional en la Región Educativa IX que abarca los distritos de Moreno, José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas. Luego de transcurrir el inicio del ciclo lectivo, atravesadas por operaciones políticas, se definió que la Inspectora Verónica Roldán (trabaja en Malvinas Argentinas) sea la flamante Inspectora Jefa de dicha región.







Durante marzo hubo danzas de nombres que perdieron preferencia ante la atenta mirada de la Ministra Flavia Terigi. A pesar de presiones de varios intendentes y operadores políticos, Roldán asumió en el cargo.







La Jefa distrital de Moreno, la Profesora Karina Ramírez, alineada en todo con la gestión local, buscó conquistar el puesto de poder acompañada por La Capitana Mariel Fernández, pero el modelo morenense fue descartado.



El equipo pedagógico que sigue las órdenes de su conductora afilará la pluma para profundizar el Moreno Lee y Escribe, un programa de alfabetización que interpela los resultados del sistema educativo bonaerense.



El modelo voluntario y comunitario que encarna la Intendenta tendrá que ganar la Gobernación para avanzar hacia el éxito popular que enseña que nada es imposible… si se lucha por lo que se ama.