Kicillof abre fuego: «el próximo presidente del PJ bonaerense debe estar alineado con Gobernación»

¿DÓNDE Y CÓMO JUGARÁ MARIEL FERNÁNDEZ?



El día miércoles la cumbre del Movimiento Derecho al Futuro en Villa Gesell ofreció algo inusual pero esperado por algunos sectores del vasto peronismo bonaerense. El gobernador Axel Kicillof definió un paso más en su estrategia de construcción: pidió que el próximo presidente del PJ bonaerense esté alineado «sin condicionamientos» con el gobernador.



Conviene subrayar (para los /as desprevenidos /as) que el actual titular del PJ es Máximo Kirchner, razón que potencia el mensaje veraniego de Axel.



El Consejo del PJ dispuso que el 15 de marzo será la fecha para renovar autoridades, pero a la vuelta de la esquina, el 7 de febrero, es el plazo de presentación de listas.



Para el MDF hay dos nombres que resuenan como candidatos: Verónica Magario, actual Vicegobernadora, y Julio Alak (Intendente de La Plata).



Por el lado de La Cámpora hay dos Alcaldes en la mesa, dos Federico: Achával (Pilar) y Otermín (Lomas de Zamora).



En este escenario, ¿dónde y cómo jugará La Capitana de Moreno, Mariel Fernández, quien hizo público su deseo y voluntad de pelear por la conducción del PJ bonaerense?