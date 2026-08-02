Kicillof acusó a Milei de extorsionar a gobernadores



El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei al sostener que utiliza los recursos públicos como herramienta de presión para obtener respaldo legislativo en el marco de las negociaciones por la reforma del esquema electoral.



El mandatario provincial afirmó que la estrategia del Ejecutivo nacional se basa en modificar las reglas de juego «por pura conveniencia» y mediante mecanismos que consideró incompatibles con el funcionamiento de una república.



«El método elegido es la extorsión. Consiste en utilizar la distribución de recursos públicos como moneda de cambio para obtener apoyo legislativo. Es un mecanismo tan sencillo como perverso: te devuelvo (o te presto) una parte de los fondos que antes te quité, pero solo si votás las leyes que necesito», expresó.



En referencia a las reuniones que el Gobierno nacional mantiene con distintos gobernadores para avanzar en la suspensión de las PASO, Kicillof sostuvo que las negociaciones se desarrollan sin ocultar el condicionamiento económico.



«Sin ningún disimulo, y de manera obscena, se informa que ofrece a las provincias parte de los recursos que les quitó, principalmente bajo la modalidad de préstamos o adelantos de coparticipación. Es decir, les presta a las provincias el dinero que antes les birló«, afirmó.



Finalmente, el gobernador advirtió sobre las consecuencias de una eventual continuidad del actual rumbo político y económico impulsado por la administración nacional.



«Cuatro años más de un gobierno que deserta de sus responsabilidades, abandona a las provincias y utiliza la necesidad como herramienta de poder, causarían daños irreparables», concluyó.