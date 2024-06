Kicillof dijo que “es criminal” frenar obras públicas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró una obra de suministro de gas natural en Pirovano, partido de Bolívar, donde aseveró que el presidente Javier Milei dice que el Estado “es una organización criminal” cuando lo criminal “es parar las obras” y pidió a los senadores que no voten la Ley Bases.

Con una inversión de $4.956 millones, los trabajos para esta obra, que garantiza el acceso al servicio de gas por redes, se iniciaron en 2022 y se concluyeron el 18 de abril pasado.

Se estima que beneficiará a 1.600 habitantes y que se podrán incluir 700 nuevos usuarios residenciales y potenciales usuarios comerciales del sector agro-industrial, por lo que proveerá de gas natural a toda la comunidad de la localidad.

Para el mandatario, el hecho de que Pirovano tenga provisión de gas, representa “un hecho histórico”, que generará “un cambio absoluto en la vida familiar y el día a día de la localidad” y entendió que ello demuestra que las ideas de campaña del presidente Milei “tienen una aplicación que, en la práctica de un plan de gobierno, es ruinosa”.

“Toda su plataforma electoral estuvo plagada de zonceras y mentiras. Son ideas que no se aplicaron en ningún lado. Hoy nos miran en el mundo con un signo de interrogación porque no pueden comprender cómo estas ideas marginales se pueden traducir en un programa de gobierno que viene a destruir al Estado por dentro”, profundizó.

Sostuvo que esas ideas “están muy ajenas a los sueños y anhelos” de la provincia de Buenos Aires y rechazó el pensamiento del presidente, al afirmar que “es una zoncera decir que no hace falta el Estado o que todos los problemas que tenemos son culpa del Estado y se solucionarían dejando a la mano invisible del mercado para que solucione todo”.

“El gas y la energía en los pueblos de la provincia no son negocio”, dijo el economista la graficar que “un privado nunca hubiera hecho esta inversión”.

Así, el gobernador señaló: “Milei dijo ‘cero obra pública’. Es una realidad y pararon las cloacas en Urdampilleta, las obras en las rutas nacionales, en las universidades. Están privando a los pueblos de la provincia de tener cosas que necesitan, están haciendo daño y generando un costo adicional porque volver a poner las obras en marcha nos va a salir más caro”.

En ese sentido, cuestionó el postulado de La Libertad Avanza, desde donde se propuso que “los vecinos se junten y hagan una vaquita” para encarar las obras que cada comunidad necesite, y planeó que “es una comprensión absurda de cómo funcionan las sociedades modernas, en las que hay una enorme desigualdad”.

“En Pirovano estamos conectando 700 hogares con una inversión de 5 mil millones de pesos. Los vecinos no pueden pagarlo. Es una zoncera, es una mentira para que no haya obra pública. Y para el privado no es negocio, no lo va a hacer nunca”, reiteró.

El mandatario bonaerense consideró que “cuando el privado no lo hace y los vecinos no pueden, entonces se forma una organización que los trasciende y resuelve esos problemas: esa organización es el Estado, que está para generar un poco más de igualdad, equidad y dignidad para todos, más allá de que no sea negocio”.

Finalmente, cuestionó la visión del federalismo que posee el gobierno nacional y expresó: “Parece que anda de gira por el mundo, sin ninguna responsabilidad en nada, mientras la salud, la educación y la seguridad son cuestiones de las provincias” y razonó que “no es optativo dedicarse a la salud, a la educación, la seguridad del pueblo argentino, lo dice la Constitución Nacional”.

Para el gobernador, “el federalismo tiene que ver también con la desigualdad económica, geográfica y territorial. Si nacer en el interior implica estar privado de todo, se vuelve invivible”, por lo que remarcó creer que “esos equilibrios tienen que ser una política de Estado”.

“Esto del gas lo expresa bien, el federalismo es que no haya bonaerenses de primera y de segunda, que todos sean iguales y tengan gas, luz. Implica reconocer todo lo que falta, y ahora es más difícil porque nos quitaron ilegalmente muchos recursos”, apuntó.

La cuestión del gas

Por otra parte, Kicillof rememoró que cuando se privatizó YPF, “REPSOL la fundió”, aseveró que “a la empresa le fue bárbaro, no invirtió nada, sacó los recursos, se llevó nuestros ingenieros, no exploraron más. Nos vaciaron los gasoductos, no invirtieron, fue un vaciamiento”.

“Ahora todos los que se opusieron a la estatización de YPF andan por el mundo hablando de Vaca Muerta. Deberían por lo menos tener un párrafo de agradecimiento a Cristina Fernández de Kirchner, que tomó la decisión a favor del interés general”, opinó y se preguntó qué harán con el gas y el petróleo cuando “hay un modelo que plantea exportarlo todo a precio internacional”.

“No alcanza con tener recursos naturales, si no queda acá, si no se usa para el desarrollo, si en los pueblos no hay gas, ¿para qué lo tenemos? Esto demuestra que el gas de nuestro subsuelo tiene que ser para los y las argentinas, y para desarrollar la industria nacional con energía accesible”, comentó.

El mandatario consideró: “Esto es gas argentino para los pueblos de la Argentina: por eso pedimos que no voten la Ley Bases, que es el extractivismo y el subdesarrollo y el neocolonialismo” y sumó: “lo que está en discusión el modelo de país: nosotros necesitamos un modelo federal, productivo, inclusivo y nacional”.

