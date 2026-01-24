Kicillof en Necochea con más de 3000 scouts.

TEXTO GACETILLA OFICIAL-



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este sábado de una jornada de sensibilización, formación y difusión de acciones vinculadas a la gestión del riesgo de incendios forestales. Fue en el marco de la 7º edición del campamento de scouts “Rover Moot Nacional”, en la ciudad de Necochea, junto al director provincial de Defensa Civil, Fabián García, y el intendente local, Arturo Rojas.

La actividad incluyó un simulacro de combate de incendios con helicópteros, una charla informativa sobre las tareas que realizan los brigadistas forestales y una exposición de materiales específicos utilizados en las acciones de gestión del riesgo. Además, el Gobernador recorrió el campamento organizado por los scouts para el evento que reúne a más de 4.500 jóvenes de entre 18 y 22 años.

En ese sentido, Kicillof destacó que “esta jornada multitudinaria es muy importante para los scouts, el municipio de Necochea y toda la provincia de Buenos Aires: en un momento en el que nos hablan solo del individualismo, aquí hay miles de jóvenes que defienden la vida en comunidad y la solidaridad”. “Esos valores son los mismos que compartimos desde un Estado bonaerense que les abre las puertas a todas las organizaciones de la sociedad civil para trabajar en conjunto en acciones que beneficien a nuestro pueblo”, añadió.

En noviembre de 2025 el Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Asociación de Scouts de Argentina firmaron un convenio para la colaboración en emergencias y desastres que, además, incluye políticas para la formación en incendios forestales y materiales peligrosos.

El gobierno bonaerense lleva adelante un plan de Contingencia para Manejo del Fuego, en el marco del Operativo de Sol a Sol que se despliega en todos los destinos turísticos de la provincia. Bajo la coordinación de la Dirección Provincial de Defensa Civil, cuenta con la participación de 17.550 bomberos voluntarios, 1.040 bomberos de la Policía y un cuerpo de 518 bomberos voluntarios formados específicamente para incendios forestales.

Estuvieron presentes por Scouts de Argentina su presidenta, Luján Peciña, y el director ejecutivo, Lucas Piangatelli; y por parte de la Fundación Scouts, la presidenta, Marina Rustán; el vicepresidente, Mauro Tereszko; y el director Adrián Colonna.