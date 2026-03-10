Kicillof inauguró seis edificios educativos en un día

La infraestructura beneficiará a más de 3.800 alumnos y alumnas de nivel secundario del distrito.



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes una jornada récord de inauguraciones en Ezeiza, donde puso en funcionamiento seis nuevos edificios educativos que beneficiarán a más de 3.800 estudiantes del nivel secundario. Fue junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente local, Gastón Granados.



En ese marco, Kicillof afirmó: “Hoy es un día histórico para la provincia de Buenos Aires: recorrimos e inauguramos seis nuevas escuelas que van a mejorar los procesos de aprendizaje de miles de pibes y pibas de Ezeiza”. “Estamos alcanzando un verdadero récord en materia de infraestructura educativa, y lo hacemos a pesar de un Gobierno nacional que paralizó la construcción de 80 edificios escolares en nuestro territorio”, añadió.



“El Presidente busca instalar la mentira de que la libertad consiste en que cada uno pueda comprarse lo que quiera: parece una frase atractiva, pero es terriblemente cruel en una sociedad donde la mayoría no cuenta con los recursos necesarios”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Frente a ese modelo que excluye, nosotros respondemos con un Estado presente, que se esfuerza el doble para terminar las obras que garantizan dignidad e igualdad de oportunidades”.



La inversión total por la infraestructura inaugurada en el distrito alcanza los $14.769 millones. Incluye la nueva Escuela Secundaria Especializada en Arte Nº1 -la primera en el municipio- y el edificio para la Escuela Secundaria Nº16, que cuenta con una matrícula de 1.387 estudiantes. Ambas obras fueron retomadas por la Provincia tras haber sido paralizadas por el Gobierno nacional.



Además, se inauguraron la nueva Escuela Técnica Nº 2 de Tristán Suárez y los edificios para las secundarias Nº 11 del barrio Santa Marta y Nº 14 de Carlos Spegazzini. En tanto, el Gobernador puso en funcionamiento la obra de ampliación de la Escuela Secundaria N° 9, donde se incorporaron ocho aulas y un SUM, y suscribió un convenio para impulsar la creación de un Centro de Formación Profesional Integral en el distrito.