«Kicillof quería comprar Aerolíneas Argentinas y ahora suspende el programa Mesa Bonaerense»



El diputado bonaerense y presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, cruzó con fuerza al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la suspensión del programa MESA, y reclamó la inmediata reanudación del programa social, al sostener que la decisión afecta a más de dos millones de niños y niñas, y responde a una mala asignación de prioridades en la gestión provincial.



“En diciembre de 2024, el Señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires quería comprar Aerolíneas Argentinas, y en mayo del 2026 suspende la ejecución del programa MESA, que implica que más de 2.000.000 de bonaerenses dejen de recibir ayuda alimentaria”, disparó el legislador a través de sus redes sociales, donde trazó una comparación entre distintas decisiones del Ejecutivo.



En esa línea, Garciarena planteó que “el problema no son solamente los recursos, ni la legítima deuda que la provincia de Buenos Aires le reclama a la Nación, sino las prioridades, la política y la gestión” que lleva adelante el mandatario bonaerense. “Entre comprar una Aerolínea o darle de comer a los vecinos y vecinas que lo necesitan, la opción aparece como muy clara”, enfatizó el diputado del radicalismo.



En ese marco, el dirigente de la UCR + Cambio Federal le exigió a Kicillof que retome “inmediatamente la asistencia alimentaria y reanude la ejecución del programa MESA en la provincia de Buenos Aires“, y completó su mensaje hacia el mandatario bonaerense con una crítica a la situación que atraviesa el Partido Justicialista: “Menos internas y ensayos electorales y más gestión. Esa es su responsabilidad, Señor Gobernador”.



FUENTE: Diputados Bonaerenses