«Kicillof quiere instalarse como candidato, no le importa el hambre de los pibes en las escuelas»



Son casi 100 mil familias que dejan de recibir la caja de comida que entregaban las escuelas, mes a mes. El programa Mesa Bonaerense es una creación del gobierno de Axel Kicillof, año 2022, luego de la pandemia. La semana pasada la administración bonaerense firma la resolución de suspender por tres meses (90 días) el programa alimentario.



Daniel Chávez, concejal de La Libertad Avanza, hombre de la educación pública, emite fuertes críticas contra Kicillof y el Cuervo Larroque (Ministro de Desarrollo de la Comunidad) porque «son los responsables de dejar sin comida a cien mil familias morenenses». El legislador de LLA afirma que la denuncia del desfinanciamiento del SAE, la marcha de Intendentes y funcionarios /as al Ministerio de Capital Humano, es «parte del relato, de las mentiras y falacias», apuntando a dos hechos particulares. El primero es el proyecto de emergencia alimentaria que presentó el senador de Fuerza Patria Mario Ishii, en el que señala la responsabilidad de Kicillof de sostener la prestación contra el hambre que afecta a los mas vulnerables. El segundo punto que subraya Chávez, es que ante un tema sensible «los medios desisten de profundizar en las competencias reales», como una manera de cuidar a Kicillof.



A fondo y con notable fuerza, el concejal libertario cargó contra «el comisariado educativo y político» que esconde todos los problemas en las escuelas, recordando la reciente entrega de leche en estado irregular.





«Kicillof está pendiente de instalarse como candidato, no le importa el hambre de los pibes en las escuelas», concluye Daniel Chávez.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



