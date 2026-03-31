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martes, 31 de marzo de 2026

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Kicillof: «Transformar y devolverle el prestigio a nuestra Policía”

martes, 31 de marzo de 2026 2 min de lectura


El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el egreso y toma de juramento a la función policial de 1.547 nuevos oficiales que finalizaron su formación en la Escuela de Policía Juan Vucetich.


En ese marco, Kicillof afirmó: “Hoy es un día muy importante para cada uno de los graduados y para toda nuestra fuerza: son 1.547 nuevos oficiales de la Policía que van a recorrer nuestro territorio para combatir el delito y cuidar a los y las bonaerenses”.


“Estamos cumpliendo con el objetivo que nos propusimos desde el primer día: invertimos en equipamiento, infraestructura y capacitación para transformar y devolverle el prestigio a nuestra Policía”, añadió.



Durante el acto, se realizó una muestra dinámica del Grupo de Prevención Motorizado, el equipo antidisturbios de Infantería, la brigada forestal y bomberos, entre otras divisiones, con despliegue de helicópteros, autobombas, canes y caballería.

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