Kicillof y Correa, encuentro Federal del Trabajo



El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Trabajo, Walter Correa, recibieron este lunes a autoridades laborales de distintas provincias y representantes gremiales para abordar la pérdida de competencias y atribuciones provinciales que impuso la Ley Nacional Nº27.802 de reforma laboral.



Fue en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, con la participación de la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá; las secretarias de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa; y de Santiago del Estero, Julia Comán; y el subsecretario de Trabajo de Formosa, Julio Valdez. También participaron los secretarios generales de la CGT, Octavio Argüello; de la CTA Autónoma, Hugo Godoy; de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; de FATSA, Héctor Daer; de la CTA provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel; y de la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi.



Al respecto, Kicillof afirmó: “Hay un intento muy claro por parte del Gobierno nacional de suprimir las facultades y competencias de las provincias con respecto a la fiscalización y el control en materia laboral: lo que están haciendo es absolutamente inconstitucional y viola la independencia de las jurisdicciones”. “El objetivo de Milei es degradar los derechos laborales y que nadie se ocupe de ellos: en la Provincia vamos a seguir cumpliendo nuestras funciones y protegiendo a las y los trabajadores”, agregó.



“Más allá de la importancia de este documento, es fundamental seguir trabajando entre las provincias de manera articulada y cooperativa: ante un Gobierno nacional tan centralista, unitario y cruel, estos espacios sirven también para demostrar que hay un polo de resistencia de un grupo de provincias que piensan en el futuro”, concluyó el Gobernador.



En este marco, se analizaron 13 puntos críticos de la Ley 27.802 que representan la pérdida de competencias para las carteras provinciales. En tanto, se suscribió un documento en el que se manifiesta la preocupación ante las violaciones a la Constitución Nacional y provinciales que implica la ley sancionada y se llama a reafirmar la defensa de las facultades de cada jurisdicción contra cualquier intento de vulneración.



Por su parte, Correa sostuvo: “Frente a una reforma laboral que avanza sobre nuestras facultades, las jurisdicciones elegimos el camino de la construcción conjunta: la articulación federal es una condición necesaria para una Argentina más justa. Este encuentro es una muestra de la voluntad de las provincias de defender sus derechos y el de sus trabajadores«.



Estuvieron presentes también la jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini, el asesor del Ministerio de Trabajo, Gustavo Mariani, el diputado nacional Hugo Moyano (h) y el senador provincial Pedro Borgini.