La banda copó un tribunal en San Martín y amenazó al Juez Nicolás Schiavo



Una veintena de delincuentes, con armas blancas, irrumpieron este miércoles en un edificio de los Tribunales de la localidad bonaerense de San Martín, donde intentaron llegar a los juzgados y amenazaron al juez Nicolás Schiavo.



El hecho se produjo en la mesa de entradas del Juzgado de Garantías Número 5, donde el grupo de malvivientes entró a los gritos, exhibiendo las armas y exigiendo una reunión con el magistrado.



Por su parte, un grupo de empleados logró armar una barricada en la escalera para evitar que los violentos llegaran hasta el despacho de Schiavo, aunque rompieron una ventana y accedieron al primer piso del edificio, donde funcionan otros tres juzgados.



Los agresores estarían vinculados a una banda que perdió distintos elementos, como armas de fuego, durante un allanamiento que se llevó a cabo la semana pasada en Villa Maipú, localidad que pertenece al municipio de San Martín.



Durante ese operativo habían sido arrestados seis mayores y tres menores de edad, todos presuntos integrantes de una banda que se dedicaba al narcomenudeo.



En tanto, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado para expresar su «repudio y preocupación» por lo ocurrido.



“El hecho expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales y puso en riesgo la integridad de magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas, empleados y ciudadanía que acude diariamente a los tribunales. Asimismo, evidenció la insuficiente protección de los edificios judiciales y la falta de recursos adecuados para afrontar el impacto operativo derivado de la desfederalización de los delitos de narcomenudeo”, añade la nota.



“Estos episodios -indicó la mencionada agrupación de funcionarios judiciales- no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de un problema estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado. El Colegio provincial hace llegar su solidaridad a las personas afectadas y acompaña a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial San Martín en todas las acciones institucionales que resulten necesarias para prevenir situaciones similares», concluye el comunicado.



