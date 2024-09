La canasta básica de los jubilados superó los $900.000 y es el triple que el haber mínimo

El dato surge de un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad sobre la base de los datos del Indec. Los principales consumos mínimos contemplados son alimentación $236.873, Vivienda $198.000 y medicamentos $145.268. El ajuste lo pagan las y los jubilados, Milei vetó la ley que les daba un aumento pequeño y mantiene congelado el bono.

La Canasta Básica de los Jubilados ascenderá a los $912.584 en octubre de este año, según un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad sobre la base de los datos del Indec, una cifra que casi triplica el haber mínimo más el bono, que será de $314.320. Según el informe, un jubilado necesitará $236.873 para comprar alimentos, $198.000 para vivienda, $145.268 para medicamentos, $101.443 para artículos de limpieza, $55.000 para transporte, $35.000 para vestimenta, $58.000 para recreación y $83.000 para pagar los servicios.

En relación a un año atrás, el valor de la canasta básica pasó de $313.185 a $685.041 en abril de 2024 y ahora a $912.584. “El intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles sino también contraproducentes. Son parches que resaltan el agujero que quieren ocultar. No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. Son siete millones de jubilados y jubiladas, la deuda sigue siendo con ellos”, remarcó Semino.