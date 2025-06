Milei es el mal, pero no es el absoluto mal. El absoluto mal es que se haya posibilitado -alfombrado- que el mal llegue por voto. El mal considera que los votos son una licencia para matar, aunque apenas da cierta licencia para gobernar. Pero es útil la evidencia de que la cacareada división de poderes es parte del alucinatorio político social.

https://pelotadetrapo.org.ar/la-che-cristina

La desocupación más alta de la era Milei: 315 mil personas perdieron el trabajo en los primeros tres meses del año (Fuente: Tiempo Argentino). Obviamente hay muchas que, si bien no lo perdieron, tampoco lo encontraron para que satisfaga las necesidades, aun las más básicas. Una de las tragedias actuales es que el “ocupado” no tiene resuelto el problema de la subsistencia.



Hay que multi ocuparse para llegar al mítico fin de mes. Se vive mal, muy mal. He aquí el verdadero problema de seguridad. Porque muy pocos están seguros de poder seguir viviendo.



Los métodos de aniquilamiento son variados. Últimamente un no ciudadano fue asesinado por frío en la puerta de un hospital. Una excelente nota de Silvana Melo reseña este crimen contra la humanidad. Esa nota rescata a Miguelez de la siniestra condición de desaparecido. Esta democracia perforada tiene un martir más. Pero como dice el poeta Sabina, “el diario no hablaba de ti”.



Uno de los criminales contra la humanidad, cuya identidad autopercibida es economista, habló del “costo social del ajuste”. Ese costo es la vida. Miguelez lo encarnó. Lo más grave es que no es el único. Pero como digo, “mal de muchos consuelo de cómplices”. Y sobran cómplices, incluso algunos del llamado campo popular.



Milei es el mal, pero a mi criterio no es el absoluto mal. El absoluto mal es que se haya posibilitado, casi diría alfombrado, que el mal llegue por voto. El mal considera que los votos son una licencia para matar, aunque apenas da cierta licencia para gobernar. Pero es útil la evidencia de que la cacareada división de poderes es parte del alucinatorio político social. Si hay mártires asesinados con frío, si hay multi ocupados que padecen, entonces, los tres poderes están asociados para diezmar a la población. Niñas, niños, jubiladas, jubilados, originarios, originarias, ya son diezmados hace décadas.



La tragedia es que se discute las condiciones del arresto de la ex presidenta, pero se acepta el arresto. No me parece que se haya armado demasiado quilombo. La proscripción elimina toda posibilidad de considerar este régimen como democrático. Confundir sufragio con democracia, es algo más que una confusión. Es complicidad. Los medios (los votos) no legitiman cualquier objetivo. Pero el cacareado fin del déficit cero, permite arbitrar cualquier medio. Incluso un decreto para legalizar la impunidad policial.



Me parece importante asumir que no hay democracia en la Argentina. Y que el mayor ataque a la democracia es este Gobierno de Ocupación.



Lo que hoy se denomina centralidad es una forma lamentable de referirse a los liderazgos. Y lamento que Cristina recupere liderazgo justamente cuando la proscriben. No es el momento de realizar un análisis de la psicologia de las masas. Freud, y especialmente Wilhelm Reich, han hecho aportes fundantes. Tampoco creo que la única verdad sea la realidad. Y menos en los tiempos de la IA y la posverdad. Pero sí creo que la única verdad es la trasformación revolucionaria de la realidad. Realidad: modos de producción económico social. O sea, la realidad excede en mucho el espacio de un balcón.



En una época que hoy parece que nunca existió, ante los reclamos “por izquierda” al entonces presidente Alfonsín, decían sus voceros y alcahuetes: “no es el Che”. Pero lo decían como disculpa, no como reclamo. En una colonia saqueada como es la Argentina, ocupada por potencias imperiales, no ser el Che es casi un suicidio.



Obviamente, la Che Cristina es un deseo de un socialista añoso. Pero los líderes siempre han perdurado en la medida que los deseos de las masas han sido satisfechos. Eso nunca se olvida.



Solamente los deseos satisfechos son inmortales.