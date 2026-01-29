La creación del Escudo de Moreno

El miércoles 29 de enero de 1965 el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza N° 252, por la cual se adoptó como escudo oficial del Partido de Moreno el emblema creado por Saturnino Frías y Luis Pozzi.



En verdad, la historia de la creación del escudo dio comienzo en 1960, bajo una iniciativa del profesor Juan Carlos Ocampo, ese año, durante la administración del intendente Luis Odeón, se proyectó un concurso mediante la Ord. N° 241 para la creación del escudo local. Los avatares políticos de la época dejaron trunco el proyecto.



Cuatro años después, durante el gobierno municipal de Enrique Rodríguez, por medio de la ordenanza N° 181 del 30 de septiembre de 1964, modificatoria de la anterior, se resolvió dar cumplimiento a la olvidada norma con un llamado a concurso público.



El plazo de presentación de los trabajos se fijó para el 20 de octubre de ese año y se establecieron tres categorías: primer puesto diploma y diez mil pesos, 2° diploma y dos mil pesos y 3° diploma.



El jurado estuvo integrado por el concejal Alberto Rosset, Marta Elisa Córdoba de Tarelli, Félix Martin y Herrera y Eigor de Tretiakoff. Se presentaron media docena de propuestas, pero el dictamen del jurado favoreció el diseño creado por Frías y Pozzi, dos antiguos vecinos, el primero un alto funcionario de la carrera municipal mentor intelectual del escudo y Nenon Pozzi, autor material, un inquieto artista plástico que dio forma al mismo.



El significado que sus autores le dieron al escudo se divide en cuatro espacios: a la izquierda el espacio principal toma la mitad del escudo y se encuentra la estatua del doctor Mariano Moreno. En la otra mitad dos espacios superpuestos iguales, en el superior una carreta tirada por cuatro bueyes cruza el río por el vado de Paso del Rey, y en el inferior el primer ferrocarril argentino, causa de la fundación de Moreno al inaugurarse la estación de trenes. Arriba la palabra Moreno, con una cinta con los colores de la bandera y abajo el rosario, simboliza la virgen patrona de Moreno.