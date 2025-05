«La crueldad es no controlar la comida que le dan a los chicos en las escuelas»

RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 –



Daniel Chávez, hombre de la Libertad Avanza, uno de los tres legisladores que tiene ese bloque en el Honorable Concejo Deliberante, dejó planteada una cuestión demostrable: la Rendición de Cuentas 2024 (como fue todo el proceso MF) no ofrece garantía de transparencia en lo más mínimo.



Primera prueba de la táctica oficialista: 20 horas para analizar un año de gestión, sobraba el tiempo pero fue acortado el plazo porque así funciona la mayoría automática.



«Pareciera que todo está hecho para no controlar» declaró en el recinto Daniel Chávez, para luego responder al planteo oficialista que denunció todo el ajuste de Milei para sobre destacar la inversión de Mariel: «Vamos a contar la historia completa, porque el miembro informante del oficialismo (Lucas Franco) habló de los recortes nacionales y se olvidó del Fondo Educativo que sale de Nación, que Moreno recibió más de 6 mil millones de pesos que no se usaron en las escuelas y hay algunas que deben rotar los cursos porque ni siquiera tienen mobiliario. Hablan del gobierno nacional y se olvidan del gobierno de la Provincia de Buenos Aires».



En la temática seguridad, el concejal libertario afirmó que «Moreno es uno de los distritos de la Provincia de Buenos Aires más afectado por el tema de inseguridad, y eso lo están pagando los vecinos que son víctimas de la desidia y la falta de inversión en algunos sectores y algunos barrios principalmente«.

Chávez se refirió la crueldad tomando para ello la prestación alimentaria en las escuelas, la MILLONARIA CAJA DEL Servicio Alimentario Escolar que financia la Provincia pero es el Municipio quien contrata a las empresas (al grupo) y no controla: «Es malísima la comida que reciben los chicos en las escuelas. Están comiendo los chicos, la verdad, es triste y es eh malísima la calidad de la comida. Todavía estoy esperando una respuesta porque el año pasado hice cinco presentaciones a Desarrollo Comunitario, al SAE pidiéndole que nos diga la cantidad de cupos, la modalidad de servicio que tienen las instituciones pero nunca me contestaron. Fui a buscarla pero nunca encontré a la Secretaria de Desarrollo Comunitario; fui a hablar con el Director del SAE y no me daba respuesta. La comida llega aún cuando hay paro, se gasta toda la plata pero me gustaría que expliquen por qué es mala la calidad de lo que compran. Es crueldad no controlar lo comida que le envían a los chicos en las escuelas».