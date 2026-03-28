La Delegación de Trabajo de La Plata ahora lleva el nombre de Gustavo Bellingeri



El ministerio de Trabajo designó con el nombre de “Gustavo Rogelio Bellingeri” a la Delegación Regional La Plata. Del acto participaron organizaciones de derechos humanos, representantes y militantes del sindicato y de otros organismos de la región, junto a referentes de las tres centrales obreras argentinas.



El ministro Walter Correa acompañó a familiares y compañeros de militancia de Bellingeri en la jornada realizada ayer viernes en la sede de calle 56 entre 5 y 6, donde se formalizó la denominación del dirigente gremial fallecido en 2025, reconocido por su compromiso en la defensa de los derechos humanos.



Estuvieron presentes Claudia y Felipe Bellingeri, hermanos de Gustavo, su compañera, Alejandra y sus hijos, integrantes de la agrupación NIETES. También formaron parte del encuentro representantes de las agrupaciones HIJOS La Plata e HIJOS Provincia de Buenos Aires.



“Este es un acto de la unidad real y efectiva que Gustavo logra desde allí arriba”, sostuvo el ministro Correa en el acto en el que se descubrió la placa homenaje. Además, la familia recibió el decreto provincial que estableció la denominación correspondiente.



“La figura de Bellingeri vuelve a reunir hoy a las tres centrales obreras, la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. En el marco de los 50 años del último golpe militar, esta es una asamblea de trabajadoras y trabajadores que se encuentran para recordar a un gran compañero”, resaltó el Ministro.



En ese contexto, Correa recordó que “más del 60% de los compañeros detenidos desaparecidos fueron trabajadores, y Gustavo supo honrar y defender esas luchas. Desde hoy, cada trabajador y trabajadora que ingrese a la Delegación La Plata del Ministerio de Trabajo sabrá que tiene en Gustavo Bellingeri una bandera de lucha, sacrificio, humildad y unidad”.



Junto a Correa participaron el secretario general de SATSAID, Horacio Arreceygor, el secretario de Organización, Federico García, y el titular de SATSAID La Plata, Darío Micheletti. Asimismo, asistieron los secretarios generales de la CGT Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma PBA, Oscar “Colo” de Isasi, y el secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores PBA, Raúl Calamante.



También estuvieron presentes las diputadas provinciales Ana Balor y Silvina Nardini, autoridades municipales y representantes de organizaciones políticas y sociales de la región de La Plata, Berisso y Ensenada.



Gustavo Bellingeri: un trabajador comprometido con su historia



Falleció en noviembre de 2025, cuando se desempeñaba como secretario adjunto de SATSAID La Plata. A lo largo de su vida sostuvo un firme compromiso con las causas democráticas.



Nacido el 16 de enero de 1962, era hijo de Zulema Blotto y de Héctor “Bochi” Bellingeri, militante del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos, secuestrado y desaparecido en 1977 durante la última dictadura.



En 1979 participó de la fundación de la Comisión de Familiares de Presos y Desaparecidos de La Plata y fue parte de las históricas movilizaciones obreras de 1982 que abrieron el camino a la recuperación democrática.



En la década del 90, junto a sus hermanos, participó de la fundación de HIJOS La Plata, legado que hoy continúan sus hijos en la agrupación NIETES. En 2016 fundó la Agrupación Social y Cultural 17 de Octubre.