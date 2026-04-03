La Escuela de Educación Estética de Moreno (Parte I)

Por Pavla Ochoa /



En 1973 abrió sus puertas un establecimiento educativo histórico en el distrito que tuvo siempre como bandera la libertad: la Escuela Estética. Actualmente funciona bajo el nombre de Escuela Artística Pablo Neruda. Las paredes del edificio ubicado en las calles España y Carlos Pellegrini siguen transpirando su propia historia de lucha y resistencia.



Un dato a tener en cuenta es que esta propuesta pedagógica de la educación pública, al no ser obligatoria, hace que lxs chicxs de 5 a 17 años de edad que asisten, lo hagan a contraturno de sus escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria.



En lo personal viví esa experiencia. Fui estudiante de la Estética gracias a Esteban Sánchez, compañerx de la escuela primaria, actualmente Secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Moreno. En esos mediodías de 1988 cuando salíamos de la Escuela 13 del barrio San José y caminábamos por la calle Colombia de regreso a nuestras casas, Esteban, con quien nos habíamos convertido en compinches de aventuras porque compartíamos el amor a la historieta e intercambiábamos o nos prestábamos varios ejemplares de «Andanzas de Patoruzu», me comentó sobre la Escuela Estética y obviamente no necesitó muchos argumentos para convencerme de ir a contraturno un par de días a la semana a habitar un mundo donde la música, la plástica, el teatro, la literatura, la danza y la expresión corporal, eran y son el corazón de esa propuesta estatal.











En esos días me crucé en alguna jornada que unía a todos los turnos con Hugo Ayala, compañerx de mis años de Jardín Infantes, actualmente docente de la educación pública, musicx y tecladista de la banda morenense Mozambique Reggae. Él se sumó el año anterior, también por Esteban, a las clases en el edificio de la calle España y Pellegrini.



Ahí se respiraba libertad. Para quienes crecimos y nos formamos en barrios populares, la Estética era la puerta a un nuevo mundo, que invitaba a romper la lógicas individuales y construir colectivamente. Obviamente, en esos años desconocía los detalles de todo el esfuerzo que docentes y directivxs hicieron para mantener las puertas abiertas de la escuela a la comunidad.



La historia comenzó en 1973 como Centro Complementario de Educación Artística, en el primer edificio que estuvo ubicado en la esquina de Teniente Ibáñez y Juan Bautista Alberdi, donde actualmente funciona la Escuela de Educación Técnica N° 2 y la sede de Bomberos Voluntarios de Moreno. Ahí, existía un edificio escolar abandonado, donde había funcionado la Escuela Primaria N° 17 que fue trasladada a otro espacio por los problemas edilicios.



En esos primeros años estuvo a cargo de varixs coordinadores entre ellxs, Nélida Beatriz Quinteros, nacida en Moreno y profesora de Dibujo y Pintura egresada del Fernando Fader, fue la coordinadora entre 1972 y 1974. En esa etapa estaba como docente de Plástica Jorge Daffunchio, aún alumnx de la Facultad de Bellas Artes de La Plata; Hugo Armentia como profesor de Música y Stella Simisgalli.



En 1975, Roberto Díaz es convocadx por la Inspectora de Educación Artística, Emma Rodríguez de Calviño, creadora de las Escuelas de Educación Estética de la Provincia de Buenos Aires y después de la entrevista, de analizar el currículum vitae, es nombrado como Coordinador del Centro Complementario, dependiendo entonces de Educación Primaria.



Todo era un desierto a transitar para esa iniciativa educativa estatal. Fue el propio Roberto Díaz, quien desde mensajes de WhatsApp me recordó, a 51 años de sus primeros pasos en la Estética, la peripecia impulsada por la pasión: «En esos momentos solo existía el Centro Complementario de La Matanza, creado por Calviño. Allí comienza una tarea de reclutamiento de alumnos visitando escuela por escuela, pues si la matricula no era suficiente el servicio se cerraba».



En ese recordar los inicios de esa experiencia histórica para Moreno, el docente jubiladx de 88 años de vida, describió los problemas edilicios de esa primer sede: «De la construcción de lo edificio, lo único rescatable era un aula grande en la que se realizaban todas las actividades, con un diagrama de talleres medio controvertido por el único espacio habitable. Teníamos un cuartito que hacía las veces de depósito y Dirección, un solo baño compartido por alumnxs y profesores; el agua potable para su toma y la higiene provista por los Bomberos voluntarios».



Pese a las dificultades edilicias, había un equipo que respaldaba al flamante coordinador, un cuerpo de profesores que fueron lxs primeros camboyanxs. Norma Gómez que tenía a su cargo desde el principio el taller de Plástica, conjuntamente con Luis Grosclaude y Pagano como profesora de música.



Al crearse la Escuela Industrial se designa el terreno y comienza a construirse sus dependencias en las adyacencias del Centro Complementario, hasta tanto no se encontrara otro edificio adecuado a las necesidades pedagogícas de la Estética.











Inmediatamente pasaron a un edificio semi destruido en la calle Camilli que había dejado la Escuela Diferenciada de ese momento. Esto impulsó que Roberto Díaz planteara ante las autoridades la necesidad imperiosa del traslado a otro edificio o la posible construcción de uno nuevo ante el incremento de la matrícula. Se le propuso la posibilidad de tramitar la cesión de un terreno fiscal en el Barrio Obrero, un lugar abandonado que estaba lleno de pozos negros entre otros aspectos edilicios, como pisos y techos. Y como la matrícula existente estaba creciendo, Roberto se reunió con el Director de la Escuela Industrial y ante la situación que tenían ambas escuelas, decidieron plantear a las autoridades del Consejo Escolar una propuesta en conjunto que consistía en arreglar ese viejo edificio, poniendo en práctica concreta los talleres de la Escuela Técnica con sus alumnxs y maestrxs para que construyeran un paredón, dividiendo la zona de peligro para lxs estudiantes de la Estética, creando un baño unisex, similar a las comodidades que tenían en el edificio anterior y remodelando parte del nuevo establecimiento. Así se hizo.



En esos momentos, nace el corazón de la Estética: la construcción colectiva de su comunidad educativa. La mudanza fue realizada por alumnxs, madres y padres y personal docente que ayudaron al traslado.











Todo parecía encaminarse hasta que apareció un imprevisto en el nuevo edificio; excrementos en los patios y aulas de “supuestos” roedores nocturnos. Se pusieron tramperas en los lugares donde había indicios, era descartado colocar veneno por el peligro del contacto con lxs alumnxs. Roberto, recordó ese momento complejo que atravesaron como institución: «El esposo de lx profesorx Marta González a cargo de uno de los talleres de Plástica en ese momento me alerta que pueden ser murciélagos. A las dos de la madrugada entré en la escuela para verificar y me encontré con una danza de murciélagos. Ahí entendí que nunca se terminan de solucionar problemas que aparecen otros. Me dirigí como corresponde a la oficina de Bromatología del Municipio para que me asesoren sobre la peste que tenía en el edificio, dado que el murciélago es portador de la rabia. Me informaron que, dadas las características del animal, lo único que los podía desalojar era un aparato de ondas que los hicieran huir del lugar, de lo contrario había que levantar todas las chapas del techo del establecimiento, para eliminar los nidos. En esos momentos comprar un aparato de esas características era muy costoso. A esas alturas de la gestión, recorriendo en Moreno los distintos espacios educativos, vi que se estaba construyendo en la calle Pellegrini y Belgrano la nueva Escuela N° 38, dejando el anterior edificio que perteneció a la Sociedad de fomento del barrio y que por deficiencias edilicias y del tiempo transcurrido fue desechado como edificio escolar. No dudé. Elevé una nota a la superioridad solicitando el edificio que eventualmente dejaría la Escuela N°38. Recibí la citación de la Dirección General de Escuelas por la cual tenía que decidir sobre la cesión del terreno del Barrio Obrero, el edificio donde estábamos o el edificio de España y Carlos Pellegrini. Sin pensarlo dos veces, decidí sobre este último, que, si bien estaba muy deteriorado, suplía el lugar donde estábamos».



Continuará…