«La ESPUNM es más que la usurpación, vive por su producción y eleva la vara educativa en Moreno»

La Universidad Nacional de Moreno con 15 años de vida puso en marcha un nuevo gobierno que encabeza Alejandro Robba como Rector y la Dra. Patricia Rosemberg como Vicerrectora. La conducción elegida democráticamente afronta (al igual que las autoridades anteriores) el desfinanciamiento que propugna la gestión Milei.



En diálogo con Desalambrar, la flamante Vicerrectora trazó líneas de acción: «La universidad va hacia un lugar que es la extensión. Hoy estamos atravesados por la IA que nos convoca a ese enorme desafío de incorporación al conocimiento. Pensemos que las universidades tienen objetivos, formación, investigación y extensión, nosotros tenemos que formar profesionales para el desarrollo de una sociedad más justa y eso no va en detrimento de lo privado».



Rosemberg analiza el primer contacto de más de 5.000 jóvenes que inician la vida universitaria. Explica en qué se traduce la falta de presupuesto. Admite el aporte de la gestión Kicillof que intenta suplir el desfinanciamiento nacional.



La respuesta de quien fuera funcionaria municipal, provincial y nacional, concejala mandato cumplido ( cuadro de Pueblo Libre), respecto a la bélica acción de gobierno de Mariel Fernández hacia la Universidad Nacional de Moreno, tiende a desplegar la política como arte de lo imprescindible. Rosemberg describe los vínculos que se tejen con protagonistas vivos del territorio, de la comunidad, sin desconocer que «la Municipalidad decidió no tener diálogo con la Universidad Nacional de Moreno, como si los tiene con otras casas de altos estudios». En un escenario demarcado por la toma de la tierra, usurpación, construcción de Consejo Escolar y causa judicial federal abierta, la Vicerrectora fija la continuidad de una realidad que debe preservar su plan original.



La Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno (ESPUNM) es «mucho más que la usurpación», afirma categóricamente Patricia Rosemberg porque considera que «la producción, conocimiento y desarrollo de la ESPUNM» eleva la vara de la educación pública.



En pos de concretar lo que la gestión universitaria anterior intentó por todos los medios posibles, la nueva conducción buscará que el gobierno de Axel Kicillof logre dar cumplimiento a lo firmado: construcción del nuevo edificio para la Secundaria N° 37 y restituya el inmueble de Corvalán y Merlo a la Universidad Nacional de Moreno para que allí se levante la ESPUNM para 1800 alumnas /as.



