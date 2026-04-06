«La ESPUNM está viva y construye Futuro»



Prohibido olvidar el comienzo, por varias razones. La primer cohorte de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno corresponde al año 2021, ciclo atravesado por la pandemia del coronavirus. La inauguración se produce el 8 de marzo en aulas provisorias dentro del campus de la UNM. Así daba inicio el proyecto educativo planificado en el 2013.







Hay que recordar la vigencia del Convenio firmado por el gobierno nacional, provincial y la UNM (año 2020) del que desistió participar el Municipio de Moreno por decisión de su Intendenta Mariel Fernández. Desde hace seis años se aguarda que la Provincia obtenga la tierra o refaccione por completo el anterior edificio de la Secundaria N° 37, restituyendo a la UNM el inmueble de Corvalán y Merlo para construir allí la ESPUNM, proyecto educativo, inclusivo y de calidad para 1800 familias morenenses.



Inolvidable y doloroso el sábado 4 de marzo de 2023 porque la Municipalidad de Moreno envía las 6 AM a un grupo de personas y máquinas, coloca escaleras e ingresa a la tierra que custodiaba pacíficamente la UNM. Dos funcionarios conducen la operación: Federico Aliaga, Administrador General del IDUAR, y María Giménez, Secretaria de Obras y Servicios Públicos (Nd: esas dos grandes figuras tal vez coincidan en 2027 en el deseo de ganar la Municipalidad de General Rodríguez).





En poco más de un año el gobierno de Mariel Fernández construyó, en esa tierra judicializada, el Consejo Escolar destinando algo más que 1300 millones de pesos del mismísimo Fondo Educativo.



A pesar de los enormes obstáculos, de los ataques premeditados, la ESPUNM logró consolidar la idea, volverla política pública y demostrar resultados. El director Claudio Fardelli ofrece un conjunto de respuestas, que incluye la visita a la ESPUNM de la actual ministra de educación bonaerense Flavia Terigi.



Sostiene Fardelli: «En cinco años de ESPUNM, por un lado pienso en todas las dificultades que hemos vivido, de las que hemos hablado, por otro lado pienso en lo que hemos logrado y el balance es positivo porque hoy la escuela está viva, respira en cada uno de de los chicos, as, de los docentes. Creo que es probable que estos 5 (cinco) años también marquen un hito de lo que venga para adelante, de empezar a pensar otras cosas y otros horizontes para nuestra escuela; y entre esas nuevas cosas a pensar, instalar la idea que la ESPUNM construye futuro«.



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