La funcionaria ¿se lleva a su casa la mercadería de los /as alumnos /as?



En la red social Facebook queda colgado un video. El material que circula en el grupo de Barrio parque paso del rey muestra un coche puesto de culata, muy cerca de la puerta principal de la Escuela Primaria N° 19, barrio Parque Paso del Rey. La secuencia, filmada en horas de la noche, correspondería al martes 3 de marzo.



Puede apreciarse a un joven y una mujer entrando y saliendo de la escuela. Prestan atención a los movimientos externos. Luego el hombre retira entre sus brazos algunos maples de huevo y lo carga en el vehículo.









Madres de la Primaria N° 19 se comunicaron con Desalambrar para exponer una situación de enorme gravedad que debe ser «aclarada» por las autoridades.



Por temor a represalias solicitaron preservar sus nombres, aunque están convencidas de sostener la palabra en el lugar que lo requiera, en caso que sea necesario, porque no se aguanta mas «el robo de la mercadería». Incluso aseguran que por lo menos habría una denuncia, del mismo tenor, presentada a mediados de 2025 (NdR: el Servicio Alimentario Escolar desde marzo de 2020 está en manos de la Municipalidad de Moreno).



Así como preservamos la identidad de las mamás que solo buscan que el alimento se brinde en la escuela – como marca la ley – no damos a conocer el nombre de la autoridad denunciada en el video. Dejamos abierta toda instancia periodística para que se confirme o se rectifique una denuncia que ataca el derecho mas básico de los niños y niñas: con la comida y el hambre no se JUEGA.