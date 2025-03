RESPUESTA A LAS AFIRMACIONES DE MARIEL FERNANDEZ –



Mariel Fernández abrió ayer el Período Legislativo 2025. Habló de su gobierno fundacional y realzó la entrega de sus concejales /as porque no «cumplen únicamente la función de legislar». Hay otra tarea que «el oficialismo no cumple» y por inercia es deber de «la oposición hacerlo»: controlar lo que realiza el Departamento Ejecutivo.



Gisele Agostinelli, concejala de Juntos por el Cambio, tomó el inicio del discurso de Fernández y se pregunta: «La Intendenta arrancó con un discurso hablando sobre lo sucedido en Bahía Blanca. Acá en Moreno tuvimos víctimas, no por un temporal sino por la inseguridad y no propuso ni siquiera un minuto de silencio».



Los números estadísticos sobre la baja del delito que subrayó la Jefa Comunal están observados por Agostinelli: «Esos datos me hacen ruido, la gente no denuncia porque está cansada, si efectúa la denuncia no hay solución, hasta se considera que es una pérdida de tiempo. Lo que vimos hoy es mucho del relato y falta demasiado en el territorio. La gente no se siente segura en Moreno, tal vez aquellos que viven en un country no palpan la realidad».



