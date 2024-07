El ministro de Economía celebró los avances en el cambio de régimen monetario y dijo que «el peso va a ser la moneda fuerte».



El Banco Central (BCRA) avanzó ayer en cerrar la principal fuente potencial de emisión monetaria al conseguir que los bancos le rescindan $13,17 billones en opciones de liquidez -los llamados puts- que le habían adquirido por allanarse a financiar al Tesoro Nacional. Es una cifra que representa el 78% del total que buscaba rescatar.





«Fue un trabajo fenomenal del Banco Central y hubo un gesto de mucha dignidad de los bancos, porque la opción era que el Central de un día para el otro hubiera tenido que emitir una cantidad de pesos que hubiera desestabilizado a la economía y los mercados. Los bancos preponderaron mucho más la situación del país que la de las propias instituciones» Expreso Caputo





“Los pesos emitidos son por compras en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios, como se llama al mercado mayorista oficial). El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primera entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen. ¡La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!”, posteo Caputo en su cuenta de X





Además, Caputo dijo que en Argentina no hay más emisión. “Van a faltar los pesos en la Argentina porque no se emite más y porque por el superávit primario estamos contrayendo a razón de un billón o un billón y medio de pesos por mes. Inevitablemente, el mercado de pesos se va a equilibrar y en competencia de monedas, el peso va a ser la moneda fuerte”.