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viernes, 20 de marzo de 2026

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La Guardia Urbana de Moreno convoca a nuevos aspirantes

viernes, 20 de marzo de 2026 2 min de lectura

TEXTO GACETILLA OFICIAL –


La convocatoria estará vigente hasta el 10 de abril y forma parte de una propuesta del Municipio para fortalecer la prevención y la seguridad en el distrito.


El Municipio de Moreno, a través de la Secretaría de Seguridad, abrió una convocatoria para incorporar agentes a la Guardia Urbana municipal, con tiempo hasta el 10 de abril, una iniciativa que permitirá duplicar la cantidad de móviles y agentes mediante la incorporación de 30 nuevas patrullas, ampliando la cobertura territorial y las tareas de prevención en los barrios.



La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los siguientes requisitos: tener entre 25 y 50 años; contar con título secundario completo (excluyente); poseer certificado de reincidencia nacional y antecedentes penales de la Provincia de Buenos Aires; residir en el partido de Moreno; y acreditar buena presencia y conducta profesional.


Las personas seleccionadas accederán a una capacitación integral, que contará con la colaboración del Instituto Universitario Policial Provincial Juan Vucetich, que brindará asistencia técnica durante el proceso de formación.


Las y los interesados podrán inscribirse enviando un correo electrónico a inscripcionprevencionurbana@moreno.gov.ar o de manera presencial en la oficina ubicada en Martínez Melo 176, Moreno Centro. También podrán realizar consultas al teléfono 0237-4105555.


La iniciativa se enmarca en el objetivo del Gobierno local de continuar fortaleciendo las políticas de seguridad y prevención, a través de la incorporación de personal capacitado y la ampliación de recursos operativos.

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