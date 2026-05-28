«La Iglesia no puede quedar conforme por dar de comer y entregar ropa»



La bandera del Papa Francisco, el legado, su enseñanza y camino. En la localidad de Cuartel V, en aquella que fue rural, el Padre Juan Olivera ofrece el testimonio de fe y la palabra formadora desde la hermosa incomodidad de decir lo que se debe.



«Lo que nos dejó Francisco es algo que recién se inicia, pero en primer lugar ese legado tiene que ser asumido por la Iglesia, me refiero que debemos de dejar de mirarnos el ombligo, de estar ensimismados», pronuncia con fuerza.



Frente a la plaza Irigoín, lugar que recibe carpas de vendedores /as, donde escasea la demanda, la capilla abre sus puertas. Las encíclicas de Francisco invitan a entender y comprender.



La casa común, si miramos Cuartel V, ofrece HOY desarrollos inmobiliarios extraordinarios, imponentes, que se conjugan con la venta de tierra para parques logísticos que sueñan con una nueva industrialización.



En Cuartel V se erige la «pileta con olas en un Polideportivo extraordinario». Del otro lado de la Ruta 24 avanza la construcción de la cárcel. La casa común demuestra la coexistencia entre el Primer Mundo y el que no está desarrollado, más bien invisibilizado, lejos de soñar con el techo propio pero, esencialmente, con algo que no se compra ni vende: la dignidad.



Es allí donde abona la reflexión del Padre Juan:»La Iglesia está ensimismada cuando no se cuestiona, por ejemplo, si está llevando bien el proceso de la catequesis, si está concentrada en Cáritas solamente, en un ropero o en un comedor y no apunta a lo que es el fortalecimiento concreto de la persona, que tiene que ver con insistir para que la dignidad sea respetada y se genere en instancia, no sé, el que no sabe leer, que aprenda, el que no tiene un casa que se busquen las condiciones para que eso se concrete. No puede quedar la Iglesia metida o conforme con que se de comer, asistiendo con ropa, porque obviamente que no alcanza, es más, si no cuestiona eso. Porque está muy bien la asistencia inmediata, pero eso está diciendo que hay que cuestionar y además de cuestionar hay que proponer. Hay que asistir al que está más abajo con propuestas reales. Obviamente la Iglesia no puede hacerlo sola, por eso que tiene que dejar de mirarse el ombligo y salir a la calle con otros y otras».



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