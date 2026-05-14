La inflación se desaceleró al 2,6% en abril, una familia necesita $ 1.500.000 para no ser pobre



Luego de diez meses de aceleración, la noticia que celebra la dupla Milei – Caputo es la baja del IPC que debe leerse en una proyección alcanzada en el primer cuatrimestre del año.



La inflación de abril fue del 2,6 por ciento, acumulando en el año un 12,3 por ciento, dos puntos mas que lo calculado por el gobierno para todo el año.



A nivel de las categorías, los precios Regulados continúan impulsando la inflación con una variación del 4,7%, debido al aumento de transporte y electricidad; mientras que los Estacionales no sufrieron, ya que las subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria, fueron compensadas con las caídas en los precios de turismo y frutas. El IPC núcleo se desaceleró del 3,2% al 2,3% producto del aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar.



En el Gran Buenos Aires, la mayor incidencia mensual estuvo en la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles producto del aumento en alquileres y en electricidad, según Decreto 943/2025 y Res. 197 y 198. En el Noreste, Noroeste y Pampeana tuvo más peso el aumento en Alimentos y bebidas no alcohólicas. Finalmente, en Cuyo y Patagonia tuvo mayor incidencia Transporte.



Según el INDEC, una familia compuesta por dos adultos y dos niños en edad de escuela primaria necesitó, según el organismo, un mínimo de $665.053,35 para no caer en la indigencia, y debe alcanzar un ingreso de $1.469.767,89 para no ser pobre.