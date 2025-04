«La Inteligencia Artificial en la educación es fundamental, decisiva, pero hay que capacitarse»

Daniel Filmus, ex Ministro de Educación, de Ciencia y Tecnología participó ayer de la VI Jornadas internas de formación docente en la Universidad Nacional de Moreno, con eje en «repensar la Universidad en tiempos de IA (Inteligencia Artificial)».



En diálogo con Desalambrar, Filmus encuadró el momento histórico y el proceso de la Cuarta Revolución. «Es muy bueno estar en una jornada de capacitación docente. Estamos hablando de incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La integración de la Inteligencia Artificial en la educación es fundamental, decisiva y una transformación muy profunda, pero como toda transformación, primero hay que capacitarse para poder implementarla, y en segundo lugar tiene desafíos enormes, pero también tiene sus riesgos. En este caso, vamos a tratar de hablar de cuáles son los desafíos.



Es un tiempo complejo para la ciencia y la tecnología, cómo analiza esta situación y cómo ve que hay que fortalecer este espacio frente a una política nacional que ataca directamente a las universidades



La ideología que está por detrás del pensamiento del presidente Milei, la ideología que él mismo proclama como anarcocapitalista o en la economía la escuela económica austríaca, que conceptualmente plantea que el Estado no tiene que intervenir en la educación, que no debiera haber educación obligatoria, así lo llama lo mandaron cuando fue la Ley Ómnibus, mandaron ese proyecto y que la universidad, según ellos, debiera ser únicamente privada y quienes tienen recursos debieran financiarse y quienes no tienen quedan al margen. No es que estamos discutiendo, como en otros momentos, con distintas miradas de la universidad, acá es con una mirada que cree que no tiene que haber universidad pública porque las que existen solo sirven para doctrinar y que al mismo tiempo solo es para los ricos, porque los pobres no llegan. Por supuesto que no es así, el caso de la UNM que tiene más del 70% de primera generación de universitarios en la familia. Esto es lo que permite la movilidad social ascendente, y al mismo tiempo es un instrumento para el desarrollo productivo de la región y del país, una herramienta para la soberanía.



Filmus habló de sostener la lucha y defensa de las universidades públicas porque el modelo de Milei no es desfinanciar sino eliminarlas. Consultado por la usurpación de las tierras de la ESPUNM por parte del Municipio de Moreno, el ex Ministro respondió «desconocer la situación».