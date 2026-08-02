«La Intendenta antes marchaba con nosotros, ahora no nos recibe y para verla hay que presentar una nota»



La caída de un automóvil en un profundo pozo de la obra cloacal ubicada sobre la calle Magallanes, entre Corvalán y Álvarez Pendás, en Trujui, dejó al descubierto un problema que los vecinos aseguran haber denunciado durante meses sin obtener respuestas. Tras el accidente, la empresa contratada por AYSA colocó bloques de hormigón y una malla metálica para impedir el paso, una medida que, según los frentistas, llegó demasiado tarde.



Antonio Romero vive a menos de cien metros del lugar y afirma que desde hace un año advertía sobre el riesgo que representaba la excavación abierta, sin protección suficiente. «Yo sabía que esto iba a pasar. Si no era un auto, iba a ser un chico. Acá hacía un año que estaba ese pozo», sostuvo.



El vecino relató que el lunes posterior al accidente recibió la visita de un inspector municipal. Según contó, el funcionario le atribuyó la responsabilidad del hecho al conductor del vehículo, argumentando que se encontraba alcoholizado. Romero rechazó esa explicación y aseguró que el verdadero problema era la falta de medidas de seguridad en una obra paralizada.



«Le dije que él recorría los barrios para controlar las obras y que justamente debía informar a la intendenta cómo estaban trabajando las empresas. No puede ser que una excavación permanezca un año abierta de esta manera», expresó.



Después del siniestro aparecieron los bloques de hormigón que hoy impiden el tránsito por la esquina. Antes, explicó Romero, únicamente había una precaria señalización lateral. «Los pusieron cuando el auto ya se había caído. La prevención llegó después del accidente», cuestionó.

Romero, viejo militante popular, recordó además que hace dos meses intentó plantear la situación en el Municipio de Moreno, pero no fue recibido. «Me dijeron que tenía que presentar una nota. Yo quería explicar personalmente el peligro que había porque sabía que esto podía terminar mal«, señaló.



La obra pertenece a la red cloacal financiada por AYSA y permanece paralizada desde hace meses. Para Romero, la falta de recursos puede explicar la interrupción de los trabajos, pero no el abandono del lugar. «Si la obra está frenada porque no llega el financiamiento, por lo menos deberían garantizar la seguridad. No puede quedar un pozo abierto durante un año», afirmó.



También cuestionó la explicación que, según dijo, recibió sobre la imposibilidad de cubrir la excavación. «Me dijeron que el pozo tenía que ventilarse. Les respondí que una cosa es ventilar y otra muy distinta dejar semejante peligro descubierto», recordó.



Magallanes es una arteria de intensa circulación vehicular y comercial. A esa realidad se suma el deterioro general de las calles del barrio. Leonardo, remisero de la zona desde hace años, explicó que el tránsito permanente de camiones de gran porte destruye rápidamente los mejorados y que el mantenimiento resulta insuficiente.



«La obra viene desde San Miguel y todas las calles quedaron en estas condiciones. Los camiones de cuarenta o cuarenta y cinco toneladas terminan rompiendo todo», describió.



Los reclamos no se limitan al estado de la infraestructura. Tanto Romero como Leonardo coincidieron en señalar la escasa presencia policial en el barrio y el aumento de los robos, especialmente durante la madrugada, cuando muchos vecinos salen a trabajar.



«Hay mujeres que salen a las cuatro de la mañana para ir a Capital y les roban el celular, la campera o hasta las zapatillas. Ver un patrullero ya es una novedad«, aseguró Leonardo.



Romero también lamentó la falta de organización vecinal para reclamar soluciones colectivas. Recordó las movilizaciones sociales de las que participó años atrás junto a dirigentes que hoy ocupan responsabilidades institucionales y aseguró que actualmente no encuentra la misma disposición al diálogo.



«Antes salíamos todos a reclamar. Hoy la gente está adormecida. Yo propuse ir todos juntos al Municipio para explicar lo que pasa, porque no vamos a pelear sino a pedir respuestas. La intendenta antes marchaba con nosotros y ahora ni siquiera nos recibe. Para verla hay que presentar una nota«, concluyó.



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