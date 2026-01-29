Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

domingo, 1 de febrero de 2026

La Intendenta hace Escuela en el Polideportivo

jueves, 29 de enero de 2026 2 min de lectura


Mariel Fernández junto a la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi, visitó a las chicas y chicos que participan de las actividades de Escuelas Abiertas en Verano en el Polideportivo Diego Armando Maradona, ubicado sobre el kilómetro 56,5 de la Ruta Provincial N° 24 en Cuartel V. Se trata de una política pública que tendrá lugar hasta el 30 de enero y se desarrolla junto al Gobierno bonaerense durante el receso escolar y que garantiza el aprendizaje, el disfrute y el acompañamiento integral de más de 3 mil niñas, niños y adolescentes en 54 instituciones educativas del distrito.


El programa está destinado a niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 18 años, con propuestas educativas, recreativas, culturales, deportivas y de cuidado integral, en el marco de una iniciativa libre y gratuita que se desplega en cada barrio.


Con esta iniciativa, el Municipio garantiza que todas y todos los participantes puedan disfrutar del verano en todas las sedes y a la vez conocer la pileta con olas del Polideportivo “Diego Armando Maradona”, que consolida al predio como uno de los complejos deportivos y recreativos públicos más importantes de la región. Asimismo, los polideportivos municipales, Paso del Rey, Las Catonas y San Carlos, estuvieron a disposición para el desarrollo de las actividades, lo que fortaleció la propuesta territorial, inclusiva y de calidad.


Las y los participantes acceden a juegos, actividades educativas, culturales y deportivas, talleres, propuestas artísticas y actividades acuáticas. Además, a través del Servicio Alimentario Escolar (SAE) se asegura el desayuno y el almuerzo a todas las niñas y niños que asisten, lo que reafirma el enfoque de cuidado integral durante el receso escolar.


Durante la recorrida, estuvieron también presentes la secretaria de Cultura, Educación y Deportes, Cynthia Muñoz; el director provincial de Educación Física a cargo de Escuelas de verano y la jefa distrital de Educación, Karina Ramírez.


