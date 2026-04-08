La Jubilación Docente en PBA en peligro

La actual Jubilación Digital terminó en una restricción del derecho



En el marco de la declaración de emergencia previsional que hemos declarado para la jubilación docente es que este miércoles 8 de abril a las 9 horas realizamos la acción gremial que da comienzo al reclamo y defensa de los aportes de la docencia bonaerense en las puertas del IPS calle 47 e/ 5 y 6 de la Ciudad de La Plata.



La Jubilación Digital es una modalidad de iniciación del trámite jubilatorio que reemplazó a la Jubilación Ejecutiva y a la Automática y que surgió con el compromiso del Gobierno Provincial y del Frente Gremial de que se accedería al derecho jubilatorio plenamente en 3 meses, resultando esto en una vil mentira institucional para lxs trabajadorxs.



A noviembre de 2025 el Cierre de Cómputos tiene una demora de 20 a 24 meses, el Adelanto Jubilatorio conlleva directamente la pérdida del 40% de la jubilación por un derecho que ya existía previo a la Jubilación Digital, con las conocidas formas Ejecutiva y Automática, que nos permitía calcular con precisión nuestro derecho jubilatorio, cuándo se producía el cese y no nos obligaba a cerrar el cómputo tanto para años de edad como de servicios.



Esta emergencia surge como consecuencia de las políticas de ajuste que llevan adelante los gobiernos nacionales con la Provincia de Buenos Aires. En el año 2009 el gobierno nacional recorta aportes del tesoro nacional y coparticipación federal a la Provincia de Buenos Aires, en ese momento el Gobernador Scioli resuelve dicho recorte repitiendo la fórmula del ajuste en la Provincia de Buenos Aires llevándose los fondos genuinos y sonantes de la tesorería del IPS.



La Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires es un organismo autónomo del Ministerio de Economía que se encarga de la administración de los recursos financieros del sector público provincial, de registrar los movimientos de fondos y cumplir las obligaciones presupuestarias como así también elabora el presupuesto de caja de cada ejercicio y brinda asesoramiento al Poder Ejecutivo provincial.



La ecuación del vaciamiento de los aportes de lxs afiliadxs



La apropiación de la totalidad de los aportes de lxs afiliadxs al IPS por parte del Estado Provincial se realiza a través de la cuenta Obligaciones del Tesoro dependiente, como decíamos, del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.



Un hecho gravísimo de corrupción es la eliminación del sistema de Letras Previsionales de Tesorería, por lo cual el Estado Provincial garantizaba la deuda con lxs afiliadxs del IPS, y donde se establecía un interés a pagar por estos “prestamos compulsivos”. Las Letras Previsionales de Tesorería fueron utilizadas por todos los Gobiernos y, en particular, por el gobierno del actual libertario ex gobernador Daniel Scioli.

Destacamos que estas maniobras contables ilegales se llevan adelante con la anuencia de las autoridades del IPS, como así también, de la Contaduría de la de la Provincia, que es un organismo de la Constitución Provincial, que se supone vela por la transparencia y control de las cuentas públicas provinciales. El resultado de semejante proceso de corrupción fue la eliminación total de las Letras Previsionales de Tesorería por más de 18 mil millones de pesos al cierre del ejercicio 2016.



La situación que estamos denunciando es de un daño muy gravoso a lxs afiliadxs al IPS, que no tiene precedentes, y donde el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires viene haciendo un uso discrecional de los aportes mensuales descontados a lxs trabajadorxs por los últimos 16 años, donde el Presupuesto del IPS fue agregado al Presupuesto Provincial como un gasto más y no como un Ente autónomo, como corresponde.



Desde la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires llamamos a diputados y senadores den cumplimento al Artículo 40 de la Constitución Provincial y devuelvan la autonomía financiera y económica del IPS, dado que quienes sostenemos este organismo somos lxs trabajadorxs estatales de la Provincia de Buenos Aires.



En este sentido les proponemos a lxs legisladorxs que en este próximo presupuesto provincial para el ejercicio 2027 podamos recuperar el control de los fondos genuinos del IPS, que les corresponden a los trabajadorxs activos y pasivos, y se dejen de falacias haciendo reclamos mentirosos a la ANSES que además abren la posibilidad de la ejecución del Convenio 400 firmado por Kirchner y Solá por el cual ante aportes de la Nación para financiar un supuesto déficit del IPS pueden armonizar nuestra caja pasando efectivamente a depender del ANSES. Blanqueen sueldos, paguen salarios dignos, dejen de firmar contratos a nivel provincial y efectivicen sus empleados, dejen de usar nuestros fondos y verán que no es necesario ningún aporte externo ¡El IPS es superavitario!



Por último, denunciamos el recorte del 5% en las Jubilaciones docentes, que por derecho establecido en el Decreto Ley 9650/80, nos corresponde a quienes nos encontramos frente a alumnxs efectivamente y con un desempeño de 25 años en la DGCyE. Este 5% debe ser sumado al 70%, 75% u 80% correspondiente según se haya adquirido el derecho a la Jubilación Docente de la Provincia de Buenos Aires.



Con esta denuncia de la situación del sistema previsional docente lxs Secretarixs Generales Claudio Vigne y Liliana Mariño declaran que “se inicia una campañade concientización para la recuperación definitiva del derecho jubilatorio de formacompleta como está establecida por el Decreto-Ley 9650/80 y modificatorias en la Provinciade Buenos Aires”.



Asociación de Maestrxs de la provincia de Buenos Aires

Otro Sindicalismo es Posible

La Plata, 8 de abril de 2026