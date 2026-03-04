La Libertad Avanza enfrenta al marielismo

Apertura de sesiones ordinarias con un discurso componedor del señor Presidente del HCD, Emmanuel Fernández, en el sentido de mocionar «discutir ideas», generar debate pero lejos de la «violencia» porque eso no es algo que «identifique» a la estructura que gobierna Moreno. Luego llegó la palabra de su hermana, la Intendenta Mariel Fernández, que siguió esa línea, como si «estuviera hablando en su casa«. Sin gritos ni estridencias, la Alcaldesa adivirtió que «no sabe bien» el recorrido que tendrá este año por el impacto de la motosierra de Milei, que afecta a la Provincia y por supuesto al Municipio. Casi al final de su exposición, la Alcaldesa pidió a los /as concejales /as de la Libertad Avanza que todo lo que necesite el pueblo de Moreno se lo reclaman al «Presidente Milei», concluye Mariel. Hay aplausos y recuerda, en ese momento, la consigna de cierre: la proscripción a Cristina y el amor hacia la Presidenta del PJ.



Pero hubo otra foto que grafica el cambio histórico que se produjo en la oposición morenense. Dominio del color violeta, presencia de todo el bloque en la apertura de sesiones y, como marca el presente, un posteo que debe alimentar las redes:

«Hoy nuestros leones, que nos representan en Moreno, se hicieron presentes en la apertura de la sesión en el HCD. La intendente, en su exposición, se olvidó de mencionar que los vecinos somos rehenes de su negligencia, la ausencia de gestión y la falta de administración. No mencionó a los “ñoquis” que tiene en su espacio político y que utilizan el municipio como un bien personal».



Un anticipo del año legislativo. El mensaje cierra bien arriba, mirando el 2027: «hay una buena noticia: el año que viene Moreno, como todo el país, se vestirá de violeta».