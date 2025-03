La mala comida llega a las escuelas

Es responsabilidad directa del Municipio controlar la prestación que no se puede llamar alimentaria y que llega a las escuelas. El Servicio Alimentario Escolar está bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, así es desde marzo de 2020. El gobierno de Mariel anunció el fin de la caja en manos de Consejo Escolar. Administra los recursos y contrata en forma directa a las empresas. Doce meses después (2021) solo un grupo que llegó del Sur del Conurbano se queda con el paquete.



Información chequeada, el Presupuesto 2025 que financia la Provincia para el Servicio Alimentario Escolar y Mesa Bonaerense será mayor a 35 mil millones de pesos:







Como la historia se repite sin ser comedia, esta semana hubo entregas de productos que, por respeto al modelo que defiende Mariel Fernández, no debieron salir de las plantas logísticas donde se envasan.

De nuevo en establecimientos de Cuartel V donde aterrizaron las «tartas en mal estado» en el año 2022 y que llevó a un comunicado oficial anunciando el despido del proveedor, «Don Joaquín» de Christian Omar Pereyra:



En 2025 el proveedor «Don Joaquín» bajó «galletitas a granel con gusto a polenta», desechadas por alumnos /as.

De las galletitas semi trituradas pasamos a pizzetas precocidas en mal estado, probablemente mezcladas con algún lote de mejor calidad para que esa comida sin nutrientes cubra la necesidad alimentaria, versión oficial del SAE.



Si llega el «listo consumo» es porque no hay cocina en las escuelas a poco de iniciar el ciclo lectivo 2025.

Dicen que «los únicos privilegiados son los niños y niñas». Dicen.

NdR: el temor a hacer denuncias dejó de ser una sensación. La palabra está empeñada. Los /as directivas están obligados /as a no brindar información sobre realidades públicas. Democracia 2025