La Memoria de los patrones

DESDE ALTERNATIVA ESTATAL EN ATE –



Una nueva memoria y balance construida en los escritorios de los funcionarios municipales y provinciales.



La Dirección de nuestra Seccional nuevamente realizó una Asamblea de Memoria y Balance a espalda de lxs trabajadorxs y completamente funcional a los gobiernos de Axel Kicillof y de Mariel Fernández, por eso no hubo convocatoria en los sectores de trabajo pero si la presencia de decenas de funcionarios de los dos gobiernos.











La Dirección de nuestro sindicato está completamente cooptada por la direccioón del PJ, es más, son parte orgánica de esa organización, por eso a pesar de estar en un perído de ataque intenso y con un ajuste nunca antes visto, no han hecho absolutamente nada para impedirlo, muy por el contrario, a quienes lo hemos hecho se nos persigue y estigmatiza.



Lxs trabajadores estatales atravesamos el peor período en décadas con pérdida salarial en el caso de los municipales de casi el 160 % durante el gobierno del Movimiento Evita o de una pérdida de similares caracteríticas en los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires. Cuando más se necesita un sindicato impulsando la organizacion en los sectores de trabajo para salir a luchar, la Dirección se concentra en conseguir lugares en las listas de las elecciones por venir, están más interesados en la interna de su partido que en la mesa de sus afiliados.



A diferencia de una Dirección cada vez mas burocrática, desde Alternativa Estatal, venimos impulsando y acompañando todo tipo de luchas, jornadas y paros en todos los ámbitos, porque entendemos la necesidad de frenar a los gobiernos que atacan nuestros derechos como trabajadores. Creemos en un modelo sindical distinto al que hoy predomina. Peleamos por una herramienta de lucha al servicio de lxs trabajadores, sin privilegios, con mandatos de máximo dos períodos, revocables en cualquier momento, y convocando a plenarios regulares de afiliados. Queremos una representación proporcional de las minorías en los órganos ejecutivos y, sobre todo, un sindicato democrático, clasista y comprometido con la lucha. Por eso en este último año no solamente le dimos pelea al protofascista de Milei y su gobierno de estafadores, sino que le pusimos el cuerpo a las luchas que eran necesarias, mientras nuestro sindicato no impulsó ninguna medida de fuerza ni plan de lucha, nosotros construimos, ollas populares visibilizando el hambre de las familias estatales, jornadas de exigencia de recomposicion salarial y el pago de bonos de emergencia. Desde nuestra banca en el Concejo Deliberante con nuestro compañero Pablo Lopardo, impulsamos proyectos como el Boleto Municipal Gratuito, reparto de las sumas generadas por el cobro del SAMO y nos opusimos a todos los proyectos que intentan privilegiar a los empresarios y no a lxs trabajadorxs.



Hacemos parte de nuestra memoria, de Alternativa Estatal, la única organizacion de oposición real al la entrega cotidiana de la Verde Anusate.