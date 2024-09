La motosierra de Milei también se aplicó en la prevención y extinción de incendios

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales señaló una fuerte subejecución en los planes previstos por la Ley de Manejo del Fuego. La situación es aun peor en la aplicación de la Ley de Bosques. En estos momentos la provincia de Córdoba tiene cuatro incendios activos sobre bosque nativo.

En un documento fechado en agosto de este año, la FARN muestra como la ejecución del presupuesto destinado a la prevención y extinción de incendios, solo representó el 26,7% del presupuesto previsto. En en 2021, 2022 y 2023, la ejecución fue del 45%, 70% y 78% respectivamente para la primera mitad del año.



Dicho fondo se compone no sólo de aportes del Tesoro Nacional, si no que incluye también, y mayoritariamente, recursos provistos por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Es decir que no se puede alegar la muletilla «No hay plata».

La derogación de la Ley del Manejo del Fuego había sido anunciada en el mega DNU 70/23, pero finalmente no apareció en el texto del decreto. En julio de este año, el organizador de visitas a genocidas y diputado nacional, Beltrán Benedit, presentó un proyecto que lleva el número 3533/D/24. El argumento utilizado por Benedit es el «derecho a la propiedad».

Esta consecuencia se puede ver claramente ante el agotamiento de bomberos, brigadistas y vecinos que combaten los incendios en distintos puntos de las sierras de Córdoba. A través de redes sociales se multiplican los pedidos para la donación de elementos de higiene, alimentación, así como bebidas isotónicas y cremas corporales para proveer a quienes se encuentran en el terreno.



Durante lo que va de 2024, se calculan que, sólo en la provincia de Córdoba, son alrededor de 40 mil las hectáreas de bosque nativo que fueron destruidas por las llamas. También se calcula que más de 50 casas fueron alcanzadas por incendios. Centenares de personas debieron ser evacuadas así como se debió implementar el rescate de turistas.



El mismo informe también señala que la ejecución de la ley 26331 de protección del Bosque Nativo fue de CERO PESOS a pesar de contar con un monto estipulado en el presupuesto nacional.



Esta situación fue denunciada en sus redes sociales por el Diputado Nacional de Frente de Izquierda Nicolás del Caño. Quién además señaló que para 2025 las previsiones presupuestarias son aún peores «El gobierno nacional no solo no da ni una señal ante la emergencia, en el presupuesto 2025 recortan los recursos para equipamientos, medios aéreos, etc. Los incendios que se repiten y se acrecientan año tras año, no son «fenómenos naturales», son la consecuencia del avance de la frontera sojera y ganadera, de la especulación inmobiliaria contra el bosque nativo.»