La mudanza… antes de la muerte de Matías Castillón

El silencio es parte del mensaje en las redes y hace ruido. Por allí circuló un video anónimo titulado: «¿Sabés por qué murió Matías Castillón? trabajador municipal de Moreno. Es un informe anónimo dirigido a funcionarios /as de gobierno.



Es de público conocimiento que el Municipio decide no emitir palabra sobre el hecho porque lo califica ajeno a la gestión. Así está demostrado en las tres sesiones legislativas que fueron convocadas tras la muerte de Matías, todas sin quórum porque el bloque de Unión por la Patria juega a la AUSENCIA.



Subyace la voluntad política de que el tiempo realice su aporte en clave de olvido, sin embargo adquiere fuerza una simple pregunta: si Matías estaba fuera del horario laboral, haciendo una changa y ocurre el accidente, ¿por qué el gobierno de Mariel Fernández lo expresa así y evita campañas de desprestigio que pueden hacer uso y abuso de una muerte evitable, de un trabajador municipal y militante del Movimiento Evita?



El deceso de Matías Castillón tiene una causa penal abierta caratulada «homicidio culposo». Hasta hoy se encuentra notificado Pablo Miguel Ángel Barreiro, trabajador municipal Legajo 23.265, registrado en Secretaría Privada (a cargo de Marcela Díaz), quien conducía el camión que realiza la mudanza.



Desalambrar pudo confirmar en fuentes «oficiales» que al momento del accidente Barreiro contaba con la licencia de conducir vencida. Luego del fatal «accidente» se presenta en Tránsito para actualizar la documentación.



Respecto al vehículo, los datos que están en la causa judicial certifican que es un camión Chrysler, modelo Dodge RAM 6500, patente AHP 269, propiedad de Elio Ricardo Romero, según consta en el Registro de la Propiedad del Automotor.



Romero es proveedor del Estado municipal, es decir, alquila su vehículo o varios vehículos. Así surge de un documento oficial obtenido de la Rendición de Cuentas (año 2022).



Romero sería el cuñado del concejal Gonzalo Galeano y no por ello es irregular o ilegal que el gobierno realice una contratación. Existirán evaluaciones y valoraciones sobre la conveniencia estatal de hacerlo, tema que podría ser explicado y defendido por las autoridades.



Entonces, con los datos confirmados, el jueves 7 de noviembre en horas de la tarde el camión es manejado por Pablo Miguel Ángel Barreiro, trabajador municipal, con licencia de conducir vencida. En la caja del vehículo viaja Matías Castillón, trabajador municipal, que es golpeado por un colchón, cae al piso y fallece. A cien metros de la curva de San Enrique (dirección Cuartel V, Ruta 25) las cámaras de seguridad instaladas no pueden proveer de imágenes. Lo que es factible de corroborar es la dirección de la mudanza.



De acuerdo a la información vertida por dos fuentes judiciales, el DOGDE patente AHP 269 ingresa y egresa del barrio privado Umbrales de la Merced (Ruta 25 y Storni) y quien efectúa la mudanza es la Directora de Previsión Social municipal, Micaela Galeano (quien tramita las jubilaciones de los /as trabajadores /as municipales que se retiran, depende de Secretaría de Gobierno). La acción no reviste ninguna ilegalidad, tampoco configura un delito, ni siquiera está bajo análisis en la causa penal por la muerte de Matías. Podrá la justicia evaluar condiciones del vehículo, si contaba con VTV al día y seguro; la licencia del chofer, pero no el acto para el cual fue contratado.



Es una HIPÓTESIS considerar que convocó a compañeros de militancia (Movimiento Evita) por fuera del horario laboral, trabajadores municipales que aceptaron la changa, y realizaron el operativo particular utilizando un camión cuyo titular, Elio Romero, antes de ser proveedor del Estado municipal, tiene un vínculo familiar.



Más allá de videos en redes, señalamientos y condenas virtuales, en Umbrales de la Merced vivía Yamila Echague (amiga o conocida de Micaela Galeano a partir de las fotografías de ambas en sus redes sociales). El pasado 25 de octubre se produce un hecho que el gobierno municipal definió como «uno de los operativos más significativos de los últimos años» porque en una vivienda ubicada en Perito Moreno y Bonpland, en el barrio de Parque del Oeste de la localidad de Cuartel V, terminó en la incautación de 18 kilos de cocaína – con un valor aproximado de 195 millones de pesos – tras recibir un llamado al 911 por una pelea vecinal que incluyó detonaciones de armas de fuego.

De las ocho personas aprehendidas hay una mujer: Yamila Echague. La Fiscalía N° 12 confirmó la detención el día 28 de octubre, la investigación recién comienza y «no está claro si continúa en manos de la justicia ordinaria o pasa al fuero federal».



La amistad o conocimiento entre Micalea Galeano y Yamila Echague no tiene relación o conexión alguna con «el suceso judicial», aseguran las mismas fuentes judiciales que entregaron los datos que acompañan esta nota periodística.





El único lugar donde podrá circular la palabra es el Honorable Concejo Deliberante. Será allí el ámbito en el cual las exposiciones deberán estar altura y mostrar respeto por la única víctima… Matías Castillón.



PDTA: en grupos de WhatsApp oficiales y cerrados ahora circula un mensaje: «ningún compañero /a puede viajar en la caja de la camioneta o camión. Seamos extremadamente cuidados con esto»