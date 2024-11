La muerte de Matías Castillón: «El Ministerio de Trabajo bonaerense dice que no había denuncias»

Es ilegal trasladar a trabajadores en caja abiertas llamadas camiones. No es una nueva norma pero resulta que el gobierno municipal decidió desconocer la ley, incluso sugerencias y advertencias de la mismísima Secretaría de Tránsito de la actual gestión. Los obreros /as comunales no son ganado que, a propósito, las bestias viajan en módulos cerrados.



La publicación de Desalambrar dando la triste noticia de la muerte de Matías Castillón al caer de un camión oficial que estaba realizando una mudanza privada – una ayuda del Estado sería – tuvo un comunicado del Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa en donde hace foco en que «no existen denuncias previas al fatídico hecho», en referencia a la afirmación de SITRAM (Sindicato de Trabajadores Municipales) que asegura haber realizado presentaciones.





Expresa el Ministerio de Trabajo bonaerense a través de su Directora de Comunicación, Lila Toto Blake:



«Atentos a la nota publicada desde el medio https://desalambrar.com.ar/ titulada “Trabajador Municipal que prestaba servicios muere al caer del camión oficial”; desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires nos comunicamos con usted a fin de dar cuenta de la inexistencia de denuncia alguna en nuestro organismo relacionada con el hecho descrito en la nota o con algún suceso similar. ​Asimismo, le hacemos saber, que el área inspectiva de nuestro establecimiento tiene un diagrama de inspecciones permanente que abarca todos los rubros; y al mismo tiempo, cuenta con un cuerpo de inspectores destinados a dar respuesta a las denuncias por trabajo irregular, trabajo esclavo, trabajo infantil, riesgos en salud, seguridad e higiene, entre otros aspectos; de modo que de haber recibido alguna denuncia, se hubiera relevado inmediatamente tal situación. ​Dicho esto, sin ánimo de confrontar sino de solidarizarnos con lo sucedido, entendemos que la referencia que se hace en la nota es a la Cartera Laboral de la Nación.