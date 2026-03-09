La oferta de Kicillof convenció a los gremios docentes



El Frente Gremial Docente mira el número que hace juego con la inflación. La comparación dista mucho de ser lineal, próxima a lo asimétrico, pero funcional a los parámetros de consenso entre patronal y sindicatos. AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba avalaron de cerrar la paritaria por dos meses.



La oferta establece un incremento bimestral del 7,5% para marzo y abril, con cláusulas de monitoreo en mayo y la reapertura de negociaciones en junio.



“La propuesta incluye una bonificación que viene a compensar la pérdida del Fondo de Incentivo Docente”, agregó la titular de la FEB, Liliana Olivera, y sintetizó en que habrá un ajuste del 5% en marzo y el 2,5% en abril, más una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad”.



Así quedan los salarios para los cargos iniciales





Maestro de Grado (MG): en marzo $800.084 / abril $850.053;

MG jornada completa : marzo $1.600.168 / abril $1.700.106;

: marzo $1.600.168 / abril $1.700.106; MG quinta hora : marzo $1.005.638 / abril: $1.060.424;

: marzo $1.005.638 / abril: $1.060.424; Profesor 20 módulos: marzo $1.032.198 / abril: $1.113.838.