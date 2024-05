«La ordenanza frena la especulación y profundiza los proyectos industriales»

Toda acción es política y cada frase también. Ayer el oficialismo legislativo, más el voto del concejal Cigna, aprobaron el inicio de un proceso de expropiación de 80 hectáreas en Moreno que tienen titulares, dueños.

Desde el año 2019 hubo un diseño que amplió el incipiente entramado de parques industriales, más los privados que los públicos.

La extraordinaria de ayer en el Concejo Deliberante presenta dos aspectos de suma importancia. La velocidad para que actúe la mayoría automática y la convicción que ninguna especulación financiera inmobiliaria está por encima de la voluntad del Estado local. NO fue la primera vez ni será la última que el acto administrativo está muy flojo de papeles, en el caso, ordenanza que DECLARA el interés público y que tres grandes parcelas en Cuartel V queden sujetas a expropiación. Basta recordar el «acuerdo con el terrateniente Bellsola Ferrer que ofreció ocho hectáreas para el Polideportivo Diego Maradona para obtener un cambio de zonificación (de rural a industrial) más la cesión de una calle pública, convenio que era integral y sigue sin perfeccionamiento.

Sobre las tres parcelas que pretende asegurar el gobierno local mediante la compra (elaborando un expediente con los detalles) fue el concejal Federico Fongi quien entregó la visión central pero carente de especificaciones de importancia para conocer los por qué de votar la ordenanza entre pocas medianoches y ausencia de gallos: «Esta ordenanza no tiene como fin la especulación sino posibles lugares industriales para poder ampliar más la oferta industrial de Moreno y de esa manera crear más trabajo para los vecinos. En este sentido todas las tierras que eran industriales se trabajaron para nuevos emprendimientos pero quedan muchos casos donde no se han presentado a rezonificar, y caemos en estos tres lotes, en estas tres parcelas que el Municipio siempre estuvo buscando lograr que se transforme en áreas industriales y no en especulación. De hecho la ordenanza que presentó el concejal Cigna en el año 2022 tenía como fin la rezonificación para lograr proyectos industriales y nos encontramos que esta tierra que se propone declarar de Interés municipal y de utilidad pública, empezó a transitar en lo cual más que llevarla a la parte industrial quiso pasar a la parte de especulación, PESE A QUE SE ESTABAN DANDO NEGOCIACIONES PARA TRANSFORMARLA EN PARQUE O AMPLIAR EL PARQUE II (sic). Eso se frenó y comenzó a entrar en un terreno especulativo que perjudicaría el desarrollo de la industria en Moreno y un ámbito de inversión que es el mismo que propone el gobierno nacional, industrias que vengan a invertir».

NO hubo ampliación sobre el núcleo y el corazón de la ordenanza.

¿Con quién o quiénes estaba dialogando el Municipio para incorporar las parcelas como área industrial? ¿Con la obra social de los empleados de la Ciudad de Buenos Aires y el poseedor Salvador Preiti o con otros que no aparecen en el expediente?

¿Quiénes son los especuladores a los que el Municipio enfrenta, confronta y busca comprarles la tierra?