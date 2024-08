El diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Gollán, apuntó contra el presidente de la Nación y aseveró que “la perversidad de este gobierno no tiene límites” porque, a partir de ahora, los jubilados no recibirán más el beneficio de adquirir medicamentos de forma gratuita.

En su cuenta personal del la red social X, el ex ministro de Salud aseveró que la obra social para personas de la tercera edad, PAMI, “deja a millones de jubilados y jubiladas sin cobertura al 100% en sus medicamentos”.



Esto se debe a que desde Nación decidieron cambiar el Vademécum. PAMI estaba propiciando cinco drogas al 100% y luego bajó a cuatro, dejando por fuera a los más caros, como los destinados a hipertensión, problemas cardíacos y circulación arterial, que rondan los 80mil pesos.



Paralelamente, y en contra de lo que promueve la gestión de Milei respecto a financiar programas de cuidado en las infancias y los adolescentes, Gollán y otros diputados dieron dictamen al proyecto de ley “que busca sostener el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA)”, en la comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados.



“La motosierra inhumana e irresponsable con que Milei ataca al Estado no tiene límites y el programa ENIA no es la excepción. El plan que busca garantizar los derechos de las adolescencias al acceso gratuito a la salud sexual y reproductiva, que logró disminuir un 50% el embarazo adolescente en 12 provincias del país, no puede ser recortado”, finalizó.



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS