Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

viernes, 6 de marzo de 2026

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

«La pileta con olas es ibuprofeno, esa política ya fracasó»

viernes, 6 de marzo de 2026 2 min de lectura


Néstor Bottazzi, empresario textil, liberal por decisión y elección, considera que el plan del Presidente Milei adolece de «la solución» al problema histórico argentino: atraso cambiario.


Considera que el «dólar» debe ser liberado, alcanzar un valor de entre 2500 o 3500 pesos, aguantar las consecuencias un par de meses, para así lograr el despegue definitivo. Como hombre del sector privado, refiere que se adelantó a los efectos libertarios que «pulverizan pymes e industrias». Recordando los años ’90, Bottazzi mantiene su empresa bajo un esquema de tercerización. En la entrevista pone énfasis en la educación y el conocimiento, despliega la filosofía de la «meritocracia» y confirma su apoyo a Milei, al mismo tiempo que cuestiona la fuerza que lo rodea, refiriéndose al peronismo libertario.


Muy decido a polemizar, NB afirma que «la política del ibuprofeno ya fracasó», aludiendo sin dudar a la gestión municipal y poniendo como ejemplo «la pileta con olas» inaugurada este año en el Polideportivo Diego Armando Maradona, financiada con el Fondo Educativo.

Entrevista completa en Desalambrar Tv:

MÁS HISTORIAS

Bunker narco en La Reja, desactivado

En Moreno la Policía Federal desbarató un punto de acopio y venta ilegal de aves silvestres

Ceibo (Parte I)

Te pueden interesar

El Gobierno promulgó la reforma laboral y la nueva ley comienza a regir desde este viernes para el empleo privado

Mendoza: la policía logra autorización para «matar»

Transporte: el gobierno de Kicillof garantizó la continuidad laboral de 299 trabajadores

Familiares de discapacitados se movilizaron y exigieron al Gobierno que cumpla la ley