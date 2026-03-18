La policía ataca a personas con discapacidad



Obediencia Debida, cada miércoles el mismo final. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se convoca para denunciar la falta de pagos en las prestaciones de PAMI e Incluir Salud.



Cuando los manifestantes quisieron instalar una carpa en la plaza que queda frente a Casa Rosada, un grupo de efectivos policiales les arrebató las cosas en medio de empujones y armó un cordón para impedir el paso. “Siempre nos agreden. Nosotros venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos manda a la policía“, lamentó un integrante del Foro. “Nos tratan como perros”, añadió otro entre lágrimas.



La manifestación de esta mañana se enmarca en un plan de lucha que contempla un cese de actividades de 48 horas. Según se informó desde el foro, prestadores de todo el país suspendieron sus funciones para reclamar por las deudas. “Sin pagos no hay prestaciones”, consignaron. Esto afecta a escuelas, centros de día, centros terapéuticos y transportistas.



Desde el Foro consideran que “lo que no pudo hacer con la ley (de discapacidad) lo hace con las prestaciones atrasando los pagos” en referencia a la norma que se negaban a implementar hasta que la Justicia los obligó. Estiman que el Ministerio de Salud le devolvió al Tesoro unos 30 mil millones de pesos que deberían haber ido a los programas de discapacidad.

FUENTE: INFOCIELO