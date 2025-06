«La política del gobierno local es cínica, perversa, pero no podrá evitar la organización barrial»

La Dra. Anahí Sanchetta asiste a las familias del barrio La Gloria II, puntualmente en los casos (que no son diez) donde las máquinas municipales pueden cortar parte o toda la construcción realizada en ese núcleo popular. Explica la presentación judicial, penal y civil, con un deslizamiento de la fiscalía que consulta al órgano superior (Fiscalía General), pide más pruebas a quienes son afectados /as para evaluar si «el amparo colectivo corresponde o no», mientras el gobierno de Mariel, a través de concejales y la Secretaría de Obras Públicas «busca el avance, acuerdos particulares, individuales, resarcimientos económicos a valores que no son de mercado». Lo interesante resultará saber de qué manera se efectiviza el proceso administrativo (expediente) y qué Secretaría absorbe las erogaciones para mitigar el impacto del cambio climático.



Sanchetta declara que «el gobierno busca desarticular todo, pero «aún cuando persista la violencia estatal municipal que apela al cinismo y la perversión, no podrán quebrar la organización territorial y comunitaria»: