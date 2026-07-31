«La reelección indefinida le hace mal a la democracia»



El dirigente del Partido Socialista cuestionó el proyecto que impulsa el oficialismo bonaerense para habilitar la reelección indefinida de intendentes. Sostuvo que la permanencia prolongada en los cargos debilita la calidad institucional, consolida estructuras de poder y aleja a la política de las necesidades de la sociedad.



En pleno debate sobre la posible eliminación de los límites a las reelecciones de los intendentes bonaerenses, el dirigente socialista Ricardo Vago expresó un rechazo categórico a la iniciativa y advirtió que la continuidad indefinida en el poder produce un deterioro institucional.



«Todos saben que hay un deterioro. El primer gobierno suele ser el mejor; después vienen los amigos, luego los socios y finalmente los cómplices. El poder deteriora«, afirmó, al resumir su visión sobre los efectos de las gestiones prolongadas.



Para Vago, la resistencia de buena parte de la dirigencia política a regresar al llano responde a la consolidación de una «corporación dirigencial» que termina priorizando su propia supervivencia antes que la resolución de los problemas de la ciudadanía.



«Se fue armando una corporación política, judicial y de poderes fácticos que muchas veces gobierna independientemente de las necesidades de la gente», señaló.



El referente socialista sostuvo que el proyecto para habilitar nuevas reelecciones no responde a una necesidad institucional sino a una conveniencia coyuntural.



«Los políticos ajustamos las normas en función de las conveniencias particulares», cuestionó, al tiempo que consideró que la democracia requiere reglas estables y no modificaciones impulsadas por intereses circunstanciales.



Durante su análisis también vinculó el debate con otras discusiones institucionales, como la eliminación de las PASO, la falta de acuerdos para designar al Defensor del Pueblo de la Nación y otros organismos de control, situaciones que, a su entender, reflejan el deterioro de la confianza entre los propios dirigentes políticos.



«La democracia exige que los dirigentes piensen en el largo plazo y no solamente en la próxima elección«, afirmó.



En ese sentido, advirtió que debilitar los mecanismos de alternancia termina afectando la calidad democrática.



«No se defiende la democracia cuando se permite la reelección indefinida, porque sabemos que hace mal», sostuvo.



Como cierre de su reflexión, Vago llamó a recuperar la responsabilidad institucional de quienes ejercen funciones públicas.



«Sabemos que una sociedad funciona bien cuando cada uno cumple con la responsabilidad que le corresponde. La sumatoria de las picardías de todos no produce una virtud; produce exactamente lo contrario», concluyó.



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