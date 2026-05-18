«La Rusa Bregman tiene la mejor imagen positiva y un programa antagónico al peronismo o kirchnerismo»



Las encuestas ubican a la diputada nacional, dirigenta del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, como la figura con mejor imagen positiva en todo el país, llegando al 47 por ciento.











Myriam «La Rusa» Bregman, el pasado 1 de mayo, emitió un discurso y selló una frase: «Hay que hacer comités y reuniones para organizar la simpatía y pelear por un nuevo partido de la clase trabajadora».



Es la pelea en todos los frentes, más aún en el terreno electoral si en los partidos hegemónicos avanza la fragmentación. Con liderazgos desgastados, el apellido Bregman aporta a la campaña de confusión que pergeña la dupla Pichetto – Moreno.



En nuestro diistrito, la trabajadora de la educación pública Mirna Silva, cuadro político del PTS, aplica una regla que no es dogma, referida a la identidad e historia política: «Somos polos apuestos, el Partido de los Trabajadores Socialistas es antagónico al peronismo, nuestro programa político no tiene nada que ver con los que representa, es, piensa y hace el PJ o el kirchnerismo. Nosotros, hablo del Frente de Izquierdad Unidad, fuimos los que consecuentemente le presentamos batalla al gobierno de Milei, no solo en el Congreso sino en las calles. La diferencia es que el PJ no está en la calle y negocia en el Parlamento».



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