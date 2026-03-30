La salud quebrada, la vida por un turno



MORENO Y SU ÚNICO HOSPITAL /



La salud en terapia intensiva porque Moreno solo tiene un hospital público y la dirigencia que gobierna normalizó el «colapso».



En este lunes 30 de marzo la tensión a centímetros de la ventanilla expone la REALIDAD no transmitida en gacetilla provincial o película municipal. La mano patrimonialista del Estado presente otorga turnos a quien no hizo la FILA.



Una agente de la POLICÏA bonaerense pone orden cuando las voces toman fuerza.



Una trabajadora, que se molesta porque una vecina filma la secuencia de la violencia normalizada, sugiere el mensaje, «digan que no da el personal», mensaje para el Ministro Kreplak o tal vez para el Secretario municipal Varani, si es que las unidades sanitarias no responden en el primer nivel de atención.







Familias que cruzaron la madrugada y regresan a su hogar sin nada, cargadas de angustia, frustradas, indefensas.



Trabajadores /as del hospital que deben contener con respuestas de sentido común, hombres y mujeres que son engranajes de una maquinaria estatal que también los vulnera.



El Moreno de ayer, en lo profundo, es igual al de hoy lo que representa un empeoramiento. Las políticas públicas que deben atender y resolver emergencias estructurales fueron y son reemplazadas por el poder estético. Es justo indicar que «las ampliaciones en materia de infraestructura están a la vista», tanto como la pintura y las rejas que tabicaron para siempre (en horario definido) ese lugar elegido por personas en situación de calle.



Pero es precisamente la obra de gran herrería frontal quien atestigua que lo medular no cambia. Sin importar el clima, las personas construyen la fila durante la madrugada. Ayer como HOY obtener el turno para atender o prevenir una dolencia y/o patología, es una quimera. Quien lo obtiene, como si fuese el mayor premio de la vida convertida en lotería, sabe que deberá regresar a la fila.