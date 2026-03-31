La UBA participa en la misión Artemis II de la NASA para regresar a la Luna

La Universidad de Buenos Aires (UBA) participa en la misión Artemis II de la NASA para regresar a la Luna después de 54 años. El despegue está previsto entre el 1 y el 6 de abril desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, y las autoridades de la Facultad de Ingeniería informaron que en esta comisión incluye el microsatélite argentino Atenea, desarrollado por en la Argentina.



En el marco de la Expedición Artemis II de la NASA, la primera misión tripulada a la Luna después de más de cinco décadas, la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA) confirmó que contribuyó en el desarrollo de Atenea, el CubeSat (satélite pequeño) que será desplegado antes del acercamiento lunar.



Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, se trata de un CubeSat de clase 12U, cuyas dimensiones son aproximadamente 30 x 20 x 20 cm. Atenea viajará dentro del Orion Stage Adapter (OSA), junto con otros tres microsatélites, que serán desplegados cuando el módulo se separe de la nave Orion, unas cinco horas después del lanzamiento.



Argentina es uno de los cuatro países que logró cumplir con los requisitos de tiempo y seguridad para incluir un CubeSat en la misión, junto con Corea del Sur, Arabia Saudita y Alemania.



“Somos casi 50 países los que firmamos el convenio con la NASA para participar del proyecto Artemis II, cuando su director visitó nuestra Facultad de Ingeniería. A partir de esa instancia, se invitó a todos los países firmantes a presentar proyectos. Solo cuatro quedamos seleccionados habiendo 14 lugares en el cohete que permitirían llevar cargas útiles como un microsatélite. Entre los requisitos, hubo que cumplir los estándares de seguridad extremadamente estrictos que exige la NASA para no poner en riesgo una misión tripulada como esta”, explicó Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA.



Las autoridades explicaron que Atenea “permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales, brindando información fundamental a la NASA”. Una vez en el espacio, el microsatélite “medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria y validará enlaces de comunicación de largo alcance”.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS