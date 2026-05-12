La Universidad Nacional de Moreno enfrenta el ataque sostenido de Milei



La Cuarta Marcha Federal en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Una manifestación que ofreció convocatorias previas, acciones complementarias, presencia en la calle, algo así como la previa al gran acto de esta tarde en CABA. Resulta prioritario observar una cuestión central: el Poder Ejecutivo nacional desconoce la democracia al no aceptar la aprobación de la Ley de Financiamiento que, como hecho histórico, venció el decreto presidencial. No hay instancia judicial que le permita al gobierno de Milei no cumplir con la ley.



Está claro, entonces, que la voluntad política presidencial es superior a todo, razón que impulsa a otro ajuste presupuestario a horas de la marcha, advirtiendo el Subsecretario de Políticas Universitarias, El «Galleguito» Álvarez, que la eficiencia triunfará sobre la «politización». El enésimo acto de provocación debe ser respondido con información.



Qué representa el ajuste y cuáles son los riesgos en la Universidad Nacional de Moreno:



1- El poder adquisitivo del personal docente y nodocente ha caído entre un 32% y un 40%. Actualmente, un Ayudante de Primera con baja antigüedad percibe apenas $250.000 netos por 10 horas de clase semanales. Este escenario ha provocado renuncias, poniendo en riesgo tanto la continuidad y calidad pedagógica como la eficiencia administrativa.



2- Estudiantes: Los programas de ayuda estudiantil hoy ofrecen montos muy bajos que resultan insuficientes para sostener la cursada. Las Becas Progresar, por ejemplo, permanecen congeladas en $28.000, una cifra que no cubre siquiera los costos básicos de transporte y materiales.



3- Presupuesto. Cargos docentes: La UNM enfrenta un desafío particular: el 30% de la oferta académica consiste en carreras nuevas que aún no completan sus ciclos (como el 6° año de la Escuela Secundaria Politécnica, 4° año de Diseño y 3° de Abogacía) y los salarios para los docentes no fueron incluidos en el Presupuesto 2026, por lo tanto, mientras se eleva al reclamo al gobierno nacional de esas transferencias, la Universidad debe costear estos sueldos con fondos propios, desatendiendo áreas vitales como la investigación científica, la vinculación tecnológica con las empresas locales, el acompañamiento a los y las estudiantes.



4- Gastos de funcionamiento: El incremento de los servicios básicos, con subas superiores al 500%, ha vuelto insostenible el presupuesto vigente. Durante el primer trimestre de 2026, solo cuatro rubros (seguridad, limpieza, áreas verdes y electricidad) absorbieron el 70% de los gastos de funcionamiento. Este desequilibrio se agrava en el caso de la electricidad, cuyo costo se multiplicó por 8 desde febrero de 2024 a abril de 2026, mientras que los fondos operativos transferidos por el gobierno nacional apenas se triplicaron, generando un déficit estructural que compromete la continuidad de las actividades.



Testimonio de Esteban Sánchez, Secretario de Extensión Universitaria:







Declaraciones de estudiantes, profesores /as, representante gremial y el Rector de la UNM, minutos antes de salir desde la UNM hacia Capital Federal:



